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СМИ узнали о полете российского самолета над Белым домом и Пентагоном

10 августа 2017, 09:25

Самолет также совершил облет президентской резиденции Кэмп-Дэвид, принадлежащего президенту США Дональду Трампу гольф-клуба в Вирджинии и правительственного бункера Маунт-Уэзер.

Самолет российских ВВС без оружия на низкой высоте совершил облет Капитолия США, Пентагона, здания ЦРУ и базы Эндрюс в рамках Договора по открытому небу, сообщает CNN со ссылкой на два источника, передает Lenta.ru.

Российские Ту-154 днем в среду, 9 августа, прошли на высоте примерно 1100 метров над центром Вашингтона и базой Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется «борт номер один».

Источник сообщил, что самолет также совершил облет президентской резиденции Кэмп-Дэвид, принадлежащего президенту США Дональду Трампу гольф-клуба в Вирджинии и правительственного бункера Маунт-Уэзер.

На вечер запланирован еще один полет — в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где отдыхает Трамп.

Договор по открытому небу позволяет военным самолетам из США, России и других стран совершать полеты и вести наблюдение с воздуха за военными объектами 34 государств, подписавших документ.

Фото: Matt Wade / Wikipedia

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