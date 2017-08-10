СМИ узнали о полете российского самолета над Белым домом и Пентагоном

Самолет также совершил облет президентской резиденции Кэмп-Дэвид, принадлежащего президенту США Дональду Трампу гольф-клуба в Вирджинии и правительственного бункера Маунт-Уэзер.

Самолет российских ВВС без оружия на низкой высоте совершил облет Капитолия США, Пентагона, здания ЦРУ и базы Эндрюс в рамках Договора по открытому небу, сообщает CNN со ссылкой на два источника , передает , передает Lenta.ru





Российские Ту-154 днем в среду, 9 августа, прошли на высоте примерно 1100 метров над центром Вашингтона и базой Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется «борт номер один».





Источник сообщил, что самолет также совершил облет президентской резиденции Кэмп-Дэвид, принадлежащего президенту США Дональду Трампу гольф-клуба в Вирджинии и правительственного бункера Маунт-Уэзер.





На вечер запланирован еще один полет — в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где отдыхает Трамп.





Договор по открытому небу позволяет военным самолетам из США, России и других стран совершать полеты и вести наблюдение с воздуха за военными объектами 34 государств, подписавших документ.



