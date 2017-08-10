В 2018 году в Казахстане введут режим таможенной очистки «Постфактум»

Отдельные категории участников ВЭД смогут выпускать товар до подачи декларации, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Данное новшество будет введено в рамках исполнения 40 Шага Плана нации «100 конкретных шагов», который реализуется одновременно с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (1 января 2018 года).

Предполагалось расширить перечень товаров, а также перечень категорий участников внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченных экономических операторов, у которых появится возможность выпускать товары до подачи таможенной декларации. В частности, это товары, помещенные под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободного склада, свободной таможенной зоны, а также те товары, по которым предусмотрены инвестиционные преференции.

Соответствующие поправки были внесены в Таможенный кодекс ЕАЭС, в связи с чем в государствах - членах Евразийского экономического союза начата процедура ратификации указанного документа.

В целях имплементации положений Таможенного кодекса ЕАЭС в национальное законодательство разрабатывается проект Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», который будет детализировать положения режима таможенной очистки «Постфактум» (40 Шаг).

Проект национального таможенного кодекса и Таможенный кодекс ЕАЭС ожидаются к вступлению в силу одновременно с 1 января 2018 года.

Расширение перечня товаров и предоставление отдельным категориям УВЭД возможности выпуска товара до подачи таможенной декларации упростит процедуру таможенной очистки, что, в свою очередь, положительно повлияет на позицию Казахстана в международных рейтингах.