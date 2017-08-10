Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кадыров опубликовал видео о детях из России, попавших в иракский приют

10 августа 2017, 09:30

Кадыров выразил надежду, что родственники детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый в приюте в Багдаде и рассказывающий о детях из России, чьи родители примкнули к "Исламскому государству"*, вывезли их, а затем бросили после освобождения Мосула, передает РИА Новости.

Дорогие друзья! По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может кто-то узнает малышей... Если владеете, хотя бы малейшей информацией о них, или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru. Вернем детей на родину. #Кадыров #Россия #Чечня #Дети

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 9 2017 в 11:52 PDT


"По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может, кто-то узнает малышей… Если владеете хотя бы малейшей информацией о них или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru", — прокомментировал Кадыров видео.

Ранее Кадыров заявил, что в приютах Ирака находится порядка 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону боевых действий на Ближнем Востоке. По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирии, Ираке и других странах, охваченных конфликтами, находится порядка 400 несовершеннолетних из России. Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены из-за отсутствия у подавляющего большинства из них документов, напряженной ситуации на Ближнем Востоке и проблем юридического характера. Так, для возвращения в Россию Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике этого государства было выработано специальное юридическое решение.

В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД России информацию о числе находящихся в Ираке детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ*, и заверил, что правозащитники сделают все возможное для из возвращения на родину.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото © AFP 2017 / Bulent Kilic

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...