Кадыров опубликовал видео о детях из России, попавших в иракский приют
Кадыров выразил надежду, что родственники детей узнают их и напишут по специальному адресу.
Дорогие друзья! По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может кто-то узнает малышей... Если владеете, хотя бы малейшей информацией о них, или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru. Вернем детей на родину. #Кадыров #Россия #Чечня #Дети
"По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может, кто-то узнает малышей… Если владеете хотя бы малейшей информацией о них или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru", — прокомментировал Кадыров видео.
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