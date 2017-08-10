Кадыров опубликовал видео о детях из России, попавших в иракский приют

Ранее Кадыров заявил, что в приютах Ирака находится порядка 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону боевых действий на Ближнем Востоке. По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирии, Ираке и других странах, охваченных конфликтами, находится порядка 400 несовершеннолетних из России. Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены из-за отсутствия у подавляющего большинства из них документов, напряженной ситуации на Ближнем Востоке и проблем юридического характера. Так, для возвращения в Россию Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике этого государства было выработано специальное юридическое решение.





В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД России информацию о числе находящихся в Ираке детей, чьи родители решили примкнуть к ИГ*, и заверил, что правозащитники сделают все возможное для из возвращения на родину.





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане