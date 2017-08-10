Имущество и деньги выводят из «тени»

Упрощение оралманам и лицам, имеющим вид на жительство в РК, процедуры легализации имущества и денег, помогло «влить» в экономику 5,7 трлн тенге, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Это стало возможным в ходе исполнения Минфином шага 41 Плана нации «100 конкретных шагов».

Принятые законодательные поправки упростили процедуру легализации имущества и денег, предоставили им дополнительные гарантии (конфиденциальность информации, запрет на возбуждение уголовных дел, неприкосновенность легализованного имущества).

В итоге в экономическом обороте сейчас находятся 5,7 трлн тенге, из них денег - 4,1 трлн тенге и имущества - 1,6 трлн тенге.

Из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс. являются коммерческими, а это значит, в казну государства могут поступать налоги на имущество порядка на 800 млн тенге в год.

От легализации 4,1 трлн. тенге также можно ожидать приблизительно 150 млрд тенге налогов в год.

Справочно:

Легализовано порядка 151 тыс. объектов недвижимости, а также 213 долей участия в юридических лицах.

Для легализации денег в банках второго уровня всего было открыто11 821 счетов.

Легализовано на 5 трлн тенге активов внутри страны, зарубежных на 700 млрд тенге, из которых деньгами 614 млрд тенге, имуществом 70 млрд тенге.

Лидерами по объемам легализации в целом являются г. Алматы - 3 981 млрд тенге, г. Астана - 533 млрд тенге и Алматинская область - 390 млрд тенге.