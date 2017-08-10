Назначен руководитель управления внутренней политики ВКО

Сегодня заместитель акима области Асем Нусупова представила коллективу управления нового руководителя. Им стала Краснобаева Нелли Леонидовна, ранее работавшая заведующей кафедры «Социально-гуманитарных наук и Ассамблеи народа Казахстана» ВКГТУ им. Д.Серикбаева.

Нелли Краснобаева родилась 17 апреля 1969 года в Усть-Каменогорске. Окончила ВКГУ им. С. Аманжолова по специальности «История», имеет академическую степень магистра истории. Кандидат исторический наук. Член Ассамблеи народа Казахстана, прошла стажировку в университетах Европы, Канады, России.

Трудовую деятельность начала в 1986 году библиотекарем Усть-Каменогорского педагогического института ВКО. После окончания высшего учебного заведения работала на кафедре «Философии и социально-политических теорий» Усть-Каменогорского строительно-дорожного института ВКО.

С мая 2006 года назначена заведующей кафедрой «Философии и проблем человеческого развития», с 2016 года - доцент кафедры «История Казахстана и Ассамблея народа Казахстана».

Много лет возглавляла научно-экспертную группу АНК Восточно-Казахстанской области. Член Совета по связям с религиозными объединениями при акиме ВКО.

Представляя нового руководителя управления, Асем Нусупова пожелала успехов на ответственном посту.