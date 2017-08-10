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Катар объявил о бесплатных визах для граждан Казахстана

10 августа 2017, 10:00

Катар, оказавшийся в изоляции из-за обвинений в поддержке терроризма, рассчитывает увеличить приток туристов.

Государство Катар объявило о послаблении визового режима для граждан 80 стран мира, включая Казахстан, Индию, Россию и Китай, передает Казинформ.

Граждане Казахстана смогут пребывать на Катарском полуострове по бесплатной визе 30 дней с возможностью продлить ее еще на 30 суток. Граждане остальных 33 стран, среди которых, Германия, Франция, Турция, смогут получить визы по прибытии в Катар на 180 дней, в течение которых им будет разрешено дополнительное пребывание до 90 дней.

Таким образом, Катар, оказавшийся в изоляции из-за обвинений в поддержке терроризма, рассчитывает увеличить приток туристов.

Глава департамента туризма Хасан Аль Ибрахим отметил, что такой подход делает Катар самой открытой страной в регионе.

По его словам, в Дохе рады зарубежным туристам, которые хотят узнать больше о стране, о культурном наследии Катара и ознакомиться с природными сокровищами полуостровного эмирата.

Высокопоставленный чиновник Катара добавил, что возможно дальнейшее усовершенствование визовой политики государства. Ранее одномесячные визы для туристов были однократными и стоили около 30 долларов США.

Арнур Рахимбеков.

Фото: ria.ru.

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