Альварес: Наш бой с Головкиным может стать одним из лучших в истории бокса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) оценил значимость для истории бокса предстоящего боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), а также вероятность того, что поединок может закончиться нокаутом, передает передает Vesti.kz





"Это будет битва двух бойцов, обладающих большой силой. Не думаю, что команда Головкина недооценивает мою силу. Каждый из нас может выиграть нокаутом, и это именно то, что делает наш бой таким захватывающим. Каждый боец мечтает выиграть нокаутом, и это хотят видеть зрители. Конечно, я бы хотел победить нокаутом. В боксе возможно все. Даже боец, у которого нет достаточной ударной силы, может может нанести идеальный удар и изменить ход боя.





Наш бой с Головкиным может стать одним из лучших в истории бокса. На бумаге он может составить конкуренцию некоторым большим боям прошлого, но все зависит от того, как все пройдет. Я знаю, что свою часть я сделаю. История знает много великих поединков с участием мексиканских боксеров. Этот бой (с Головкиным), конечно, того же калибра, и у него есть все ингредиенты, чтобы он стал великим.





Я часто представлял себя в числе лучших. Мне всегда нравились самые большие бои и самые большие вызовы. На самом деле нет никакого давления. Что бы ни потребовалось, чтобы победить и сделать бой незабываемым, я это сделаю. Это будет очень тяжелая битва, но я гарантирую, что благодаря нашим стилям это будет незабываемая ночь", - цитирует Альвареса secondsout.com.





Их поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты были распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций. Головкин будет защищать все свои четыре титула, тогда как "Канело" выставит на кон чемпионский пояс журнала The Ring и звание линейного чемпиона.



