Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" Марина Чейшвили: Мои эмоции зашкаливают!

"С каждым днем я чувствую и ощущаю огромный прилив сил, и колоссальное желание всегда быть там, где я нужна".

Проект "100 новых лиц Казахстана", который сейчас активно реализуется в Казахстане - это истории наших с вами современников, чей жизненный путь является примером для подражания, а их отличительными чертами является постоянное стремление к саморазвитию и самообразованию.





Продолжая цикл публикаций, портал Zakon.kz познакомит вас с Мариной Чейшвили - специалистом по социальной работе в отделении онкогематологии Национального научного центра онкологии и трансплантологии в Астане.

В этом центре почти четыре года назад не смогли спасти ее старшего сына Амирама от лейкоза. Через неделю после его смерти Марина вернулась в центр, чтобы помогать другим пациентам.





В телефонном разговоре с корреспондентом портала, Марина поделилась своим мнением о проекте.





"Я, когда узнала об этом проекте, то заглянула на сайт и нашла среди кандидатов себя и своих знакомых. Поделилась этой информацией в соцсетях. К проекту отношусь замечательно! Через него люди могут узнать о тех казахстанцах, на которых можно смотреть и начать дышать, жить, стремиться к чему-то. Это очень важно. Потому что мне, например, тоже нужны какие-то мотиваторы. Хоть я и думаю сама о себе, что я такая сильная, мне ничего не нужно, я все смогу, с проблемами справлюсь сама. Но на самом деле это, конечно, не так. Время от времени хочется почитать чью-то историю. Хочется все время кем-то восхищаться, гордиться. Гордиться тем, что ты живешь с этими людьми в одной стране, ходишь по одной земле, с людьми, которые так сильны духом. Мои эмоции зашкаливают! В этот момент я горы готова свернуть", - отметила она.

В сентябре 2012 года её старший сын Амирам заболел лейкозом, ему на тот момент было 18 лет.





"За месяц до этого у него была высокая температура, симптомы простуды. Теперь я знаю, что обычно лейкоз так и проявляется. Амирам закончил 11 класс и планировал поступить в летное военное училище, но мы решили, что сначала он пойдет в армию. Мы ждали осеннего призыва – ему как раз исполнилось восемнадцать лет. Первой на симптомы болезни обратила внимание врач "Скорой помощи". Утром мы поехали в больницу, и нам сказали: "У вашего сына лейкоз". Это был удар. Непредсказуемый и шокирующий. В течение шести дней нас не принимала ни одна онкологическая клиника в Алматы. Врач простой больницы, в которой мы лежали, пытался связаться с другими клиниками, и 25-ого сентября мне позвонили и сказали: "Вы можете срочно лететь в Астану. Вас примут". 26 числа, утром, мы прилетели в столицу. С этого дня началась наша битва за жизнь, душу и сознание", - рассказывает она.













"В течение года я отсюда никуда не уезжала, все время была рядом с сыном. Он лежал в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии, где я сейчас работаю. Первое время для меня Астана была городом-врагом. С ним были связаны все переживания и все, что испытывал тогда мой сын и я тоже. Но потом постепенно я стала смотреть на Астану другими глазами. Потому что здесь я испытала необыкновенные чувства, здесь началось формирование меня новой. И за год в этом городе я узнала своего сына. Ему было 18 лет, и как мама, я думала, что знаю его. Но, оказывается, что я его совершенно не знала. Мы приехали в Астану, и она будто открыла для нас свои двери, дала шанс моему сыну на жизнь".





Друзья помогли Марине снять квартиру в столице. "Первые месяцы я здесь никого не знала, а куда-то надо было деваться от постоянных мыслей и переживаний, страха за жизнь ребенка, и я разговаривала с городом. Мне некому было рассказать о своих чувствах, и я просто ходила по улицам и говорила с ней. Астана была моим собеседником, я обращалась к ней как к человеку".





"Первая мысль, которая пришла мне в голову после смерти сына, а это все происходило в клинике, я даже сказала вслух докторам: "Я сюда вернусь". Я тогда сильно испугалась того, что сказала, подумала, что сошла с ума. После похорон, которые были в Алматы, меня тянуло обратно в Астану. Я не знала, зачем мне ехать сюда, но, когда я приняла это решение, мне пришло сообщение от Ирины Алексеевны Пивоваровой, на тот момент она была заместителем председателя правления нашей клиники и главным гематологом Казахстана. Она написала мне: "Марина, возвращайтесь, вы нам нужны. Я ввела ставку социального работника и хочу, чтобы вы работали у нас". Для меня это был как знак свыше, это было непередаваемое чувство".





Марина отмечает, что нашла себя и свое предназначение в Астане.





"Оглядываясь на свою жизнь, я думаю о том, насколько невероятной бывает судьба человека. Могла ли подумать, что жизнь может сделать такой крутой поворот? Могла ли предположить, что я, которая и не ведала о внутренней силе, имеющейся во мне, может измениться сама и сделать решительный шаг к полному изменению своего сознания? Конечно, нет. Не было ни одного дня, чтобы в моей душе появилось чувство сожаления или разочарования от принятого, в день смерти сына, решения. Наоборот, с каждым днем я чувствую и ощущаю огромный прилив сил, и колоссальное желание всегда быть там, где я нужна, и с теми, кто мне нужен.





Каждое утро я иду на работу с чувством огромной радости. Почему? А потому что там моя жизнь! Концерты, экскурсии, подарки на праздники и просто любовь. Обычная человеческая любовь, которой нам всем не хватает. У меня нет заготовленных фраз для беседы, и порой я совершенно не знаю, о чем буду говорить. И буду ли говорить вообще. Может, зайду и обниму, и мы помолчим тихонько. А может, будем говорить часами напролет обо всем. Я очень люблю слушать. Слушать истории жизни. Когда они мне рассказывают о себе, начинаешь глубже понимать. И каждый день учусь у этих людей, настоящих Героев. Учусь любить, ценить и благодарить. Поэтому еще большой вопрос, кто кому, собственно, помогает".









"Вдохновение дает моя работа, мои пациенты, которых я безгранично люблю и которых готова слушать часами. Ради них я встаю каждое утро, вне зависимости от того, какое у меня настроение и самочувствие. Меня вдохновляют мои коллеги, врачи. Это люди, которых я люблю, и которыми не перестаю восхищаться. Я видела их и глазами мамы пациента, видела, как они стараются и делают все возможное. Я вижу их сейчас уже со стороны сотрудника клиники и мое мнение о них не изменилось. С каждым днем я уважаю их все больше. Они неравнодушные люди, они не просто делают свою работу, потому что должны, они любят ее".





Напомним, что цель проекта "100 новых лиц Казахстана" - найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.





Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. Нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки. На сайте проекта будут доступны все истории, и каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Далее – рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».



