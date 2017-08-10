Внесены изменения в Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию

В частности, внесены следующие изменения: Пункт 25: подпункт 20) части первой изложен в следующей редакции: «20) обязательное требование недропользователя к потенциальному поставщику (подрядчику) о соблюдении настоящих Правил при исполнении договора на выполнение работ (в случае приобретения потенциальным поставщиком ТРУ, необходимых для исполнения договора подряда);»; части четвертую и пятую изложить в следующей редакции: «При приобретении работ и (или) услуг, годовой объем которых в стоимостном выражении превышает четырнадцатитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, а также при приобретении опасных, особо опасных видов работ, требующих наличия лицензий на занятие такими видами деятельности допускается установление заказчиком квалификационных требований, предусматривающих наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, услуг и (или) в определенной отрасли, подтвержденного сканированными копиями рекомендательных писем или положительных отзывов от организаций, для которых потенциальный поставщик выполнял работы, оказывал услуги, с приложением сканированных копий соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ (оказанных услуг). При этом не допускается установление требования о наличии опыта в сфере выполнения работ, оказания услуг превышающего 5 (пять) лет. Документы, подтверждающие опыт работы, представляются за каждый год опыта работы. Допускается предоставление документов на сумму договора, превышающую четырнадцатитысячекратный размер месячного расчетного показателя, за один год опыта работы. Допускается установление заказчиком в конкурсной документации требования о представлении письма, выданного производителем закупаемых товаров, подтверждающего, что потенциальный поставщик имеет возможность выполнить условия открытого конкурса по поставке товара в объеме и с качеством, установленными конкурсной документацией.»; Пункт 40 изложен в следующей редакции: «40. В конкурсной заявке потенциального поставщика содержатся: 1) сканированная копия подписанной первым руководителем или иным уполномоченным лицом потенциального поставщика и скрепленной печатью (при ее наличии) потенциального поставщика заявки на участие в открытом конкурсе с указанием срока ее действия; 2) сканированные копии учредительных документов (для юридических лиц), и документов удостоверяющих личность (для физических лиц). Физическим лицом представляется сканированная копия документа, удостоверяющего личность, с указанием индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН) и (или) сканированная копия документа о регистрации в качестве субъекта индивидуального предпринимательства с указанием индивидуального или бизнес-идентификационного номера (в случае, если потенциальный поставщик является субъектом индивидуального предпринимательства). Нерезидентами Республики Казахстан представляется сканированная копия документа, удостоверяющего личность. Юридическим лицом представляются следующие документы: сканированная копия устава либо сканированная копия заявления о государственной регистрации; сканированная копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера (далее - БИН); в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей представляется сканированная копия выписки из учредительных документов, содержащей сведения об учредителе или составе учредителей; сканированная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок (для акционерных обществ); сведения об акционерах, участниках потенциального поставщика и других лицах, опосредованно участвующих в уставном капитале потенциального поставщика до раскрытия сведений о физических лицах, если такое требование предусмотрено в конкурсной документации; 3) сканированные копии документов (лицензия, патент, свидетельство) и (или) копии документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию приобретаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг, или сканированная копия письма об отсутствии необходимости наличия документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию приобретаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг; 4) сканированные копии сертификатов или сканированная копия гарантийного письма о представлении сертификатов на соответствие требованиям стандарта или иного нормативного документа, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды, если предмет приобретения ТРУ подлежит обязательной сертификации; 5) документы, подтверждающие платежеспособность: сканированная копия справки банка или филиала банка с подписью и печатью (при ее наличии), в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6793) (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям; сканированная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок; сканированная копия документа о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик на дату предоставления конкурсной заявки не является плательщиком НДС; 6) техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик ТРУ, а также перечень документов, подтверждающих соответствие ТРУ этим требованиям (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации). В случае приобретения товара в технической спецификации указывается страна происхождения, завод изготовитель, наименование модели и технические характеристики предлагаемого к поставке товара. В случае, если потенциальный поставщик предлагает к поставке товар, изготовленный разными производителями, в технической спецификации указывается информация о стране происхождения, заводе изготовителе, наименовании модели и технических характеристиках предлагаемого к поставке товара по каждому товару отдельно. Потенциальный поставщик так же вправе отразить иные характеристики поставляемого товара; 7) обязательства по местному содержанию в предлагаемых: работах (услугах), выраженные в процентах (от 0 до 100); товарах, выраженные в процентах (от 0 до 100) при осуществлении закупок в рамках контракта на недропользование, заключенного до 1 января 2015 года (до окончания срока действия контракта или до 1 января 2021 года в зависимости от того, какое событие наступит раньше); 8) обязательства подрядчика о соблюдении настоящих Правил при исполнении договора на выполнение отдельных видов работ, связанных с проведением операций по недропользованию (в случае приобретения подрядных работ); 9) документы, подтверждающие соответствие подрядчиков потенциального поставщика квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик не намеревается привлекать подрядчиков (в случае приобретения подрядных работ); 10) гарантийные письма потенциального поставщика об отсутствии оснований, ограничивающих участие в проводимом открытом конкурсе, указанных в подпункте 3) пункта 8 настоящих Правил; 11) сканированные копии документов, подтверждающих наличие у потенциального поставщика сертифицированной аккредитованной согласно действующему законодательству Республики Казахстан организацией системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации); 12) документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке приобретаемых работ, услуг и (или) в определенной отрасли сканированные копии рекомендательных писем или положительные отзывов от организаций, для которых потенциальный поставщик выполнял работы, оказывал услуги, в том числе на сумму договора не менее четырнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, а также опасные, особо опасные виды работ, требующих наличия лицензий на занятие такими видами деятельности, с приложением сканированных копий соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации); 13) гарантийное письмо, подтверждающее согласие потенциального поставщика с существенными условиями проекта договора; 14) сканированная копия письма, выданного производителем закупаемых товаров заказчику, подтверждающего, что потенциальный поставщик имеет возможность выполнить условия открытого конкурса по поставке товара в объеме и с качеством, установленными конкурсной документацией (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации); 15) документы подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (в случае, если конкурсной документацией предусматривается обеспечение конкурсной заявки).»; Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.