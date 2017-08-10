Япония заявила, что может сбить северокорейские ракеты, выпущенные к Гуаму

Японский министр обороны Ицунори Онодэра не исключил, что Япония, будет сбивать выпущенные по американскому острову Гуам ракеты КНДР, используя право на коллективную самооборону, сообщает агентство Киодо,

Министр пояснил, что в случае удара по американским базам на Гуаме "нельзя сказать, чтобы недостаток сил сдерживания и ударной силы США стал бы критическим для существования Японии".





В то же время Онодэра подчеркнул, что "Япония в постоянном режиме поддерживает готовность к любым ситуациям".





По поводу заявления КНДР о том, что выпущенные на Гуам ракеты будут пролетать над территорией трех японских префектур, Онодэра сказал, что задача его министерства — "обеспечить безопасность всей Японии".





В четверг командование стратегических сил Корейской народной армии предупредило, что баллистические ракеты "Хвасон-12", которые КНДР планирует выпустить в район острова Гуам, пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти. В заявления говорилось, план будет завершен до середины августа и представлен Ким Чен Ыну.



