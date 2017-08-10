Япония заявила, что может сбить северокорейские ракеты, выпущенные к Гуаму
10 августа 2017, 10:19
По поводу заявления КНДР о том, что выпущенные на Гуам ракеты будут пролетать над территорией трех японских префектур, Онодэра сказал, что задача его министерства — "обеспечить безопасность всей Японии".
Японский министр обороны Ицунори Онодэра не исключил, что Япония, будет сбивать выпущенные по американскому острову Гуам ракеты КНДР, используя право на коллективную самооборону, сообщает агентство Киодо, передает РИА Новости.
Министр пояснил, что в случае удара по американским базам на Гуаме "нельзя сказать, чтобы недостаток сил сдерживания и ударной силы США стал бы критическим для существования Японии".
В то же время Онодэра подчеркнул, что "Япония в постоянном режиме поддерживает готовность к любым ситуациям".
По поводу заявления КНДР о том, что выпущенные на Гуам ракеты будут пролетать над территорией трех японских префектур, Онодэра сказал, что задача его министерства — "обеспечить безопасность всей Японии".
В четверг командование стратегических сил Корейской народной армии предупредило, что баллистические ракеты "Хвасон-12", которые КНДР планирует выпустить в район острова Гуам, пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти. В заявления говорилось, план будет завершен до середины августа и представлен Ким Чен Ыну.
Фото © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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