Британское правительство предложило отпускать заключённых домой на Рождество
10 августа 2017, 10:22
У этой идеи нашлись, впрочем, и противники, которые напоминают, что тюрьма должна стать местом отбывания наказания.
Правительство Великобритании намерено значительно переработать существующую пенитенциарную систему и сделать её более человечной. Как сообщает издание Daily Mail, прозвучали предложения поощрять заключённых за примерное поведение беседами с родными по "скайпу", а на Рождество и дни рождения детей даже отпускать домой, пишет Life.ru.
По мнению властей Соединённого Королевства, семья может сыграть положительную роль в жизни любого преступника и вновь сделать из него законопослушного гражданина. Стало быть, нужно дать заключённым больше возможности общаться с жёнами и детьми.
Эти шаги, полагают авторы опубликованного отчёта, позволят обитателям тюрем лучше подготовиться к выходу на свободу и влиться в общество, а значит, и мысли о совершении ещё одного преступления не будут возникать в их головах.
Впрочем, далеко не все парламентарии разделяют точку зрения правительства. Так, Эндрю Розинделл напомнил, что "тюрьма — это вообще-то место для отбывания наказания".
— Если сделать в тюрьме слишком хорошие условия обитания, то угроза попадания в неё перестанет быть сдерживающим фактором для преступников. Да, иногда можно позволить, чтобы заключённые получали привилегию увидеть своих родных в Рождество, но это не должно быть правилом, — заявил парламентарий.
Сакина Нуриева
Фото: © REUTERS/Paul Hackett
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