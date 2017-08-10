В сентябре Грузия начнет выплачивать госдолг Казахстану

Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану с начала сентября нынешнего года. Об этом сообщил посол РК в Грузии Ермухамет Ертысбаев на брифинге в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то 20 миллионов долларов. В середине 90-х годов у нас у самих государственная казна почти пустая была, но несмотря на тяжелую ситуацию в тот период, Казахстан пошел навстречу Грузии. Цена на нефть тогда была 8 или 9 долларов, и ситуация была достаточно тяжелая, в то время Эдуард Шеварднадзе с трудом удерживал власть. Наш Президент очень хорошо относился к Эдуарду Амвросиевичу и мы заняли им эти деньги. Я когда приехал весной 2013 года в Грузию в качестве посла, то сразу поставил вопрос, что дружба дружбой, а деньги врозь, надо как-то разрешать эту проблему. Были переговоры, 13 июля состоялся визит грузинского президента в Астану, и перед самым визитом, мы, наконец, решили этот вопрос, и теперь он закрыт», - рассказал он.

Ертысбаев отметил, что деньги Грузия будет выплачивать с крайне маленьким процентом.

«Они будут выплачивать по схеме «Парижского клуба» с очень маленьким процентом. Мы в посольстве посчитали эту пеню и получилось 60 или 70 миллионов долларов», - отметил он.

Так, по его словам, Грузия не смогла бы выплатить такую сумму.

«Когда наш министр финансов Бахыт Султанов приезжал на переговоры года два назад, и вице-премьер Бакытжан Сагинтаев приезжал, когда был еще вице-премьером, опять поднимали эту тему, и я обозначил позицию Грузии, что вице-премьер Дмитрий Кумсишвилле попросил пойти навстречу Грузии в плане снижения процента долга, и мы пошли на уступки», - подытожил посол.

Инга Селезнева