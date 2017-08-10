Снимки с последней фотосессии Мэрилин Монро продадут на аукционе

Все выставленные на продажу снимки находились в частной коллекции, а многие из них ранее нигде не публиковались.

Последние снимки американской актрисы Мэрилин Монро, сделанные в Лос-Анджелесе для журнала Cosmopolitan фотографом Джорджем Баррисом, продадут на аукционе. Фотосессия состоялась в июне 1962 года, а спустя всего два месяца Монро покончила с собой, пишет пишет Life.ru





На продажу 150 снимков, многие из которых ни разу не были опубликованы, аукционный дом Paddle8 решил выставить в честь 55-й годовщины смерти Монро.





Ожидается, что за каждую из трёх коробок со снимками удастся выручить от 8 до 24 тысяч долларов США.





Сакина Нуриева