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Снимки с последней фотосессии Мэрилин Монро продадут на аукционе

10 августа 2017, 10:24

Все выставленные на продажу снимки находились в частной коллекции, а многие из них ранее нигде не публиковались.

Последние снимки американской актрисы Мэрилин Монро, сделанные в Лос-Анджелесе для журнала Cosmopolitan фотографом Джорджем Баррисом, продадут на аукционе. Фотосессия состоялась в июне 1962 года, а спустя всего два месяца Монро покончила с собой, пишет Life.ru.

На продажу 150 снимков, многие из которых ни разу не были опубликованы, аукционный дом Paddle8 решил выставить в честь 55-й годовщины смерти Монро.

Ожидается, что за каждую из трёх коробок со снимками удастся выручить от 8 до 24 тысяч долларов США.

Сакина Нуриева
Фото: © Аукционный дом Paddie8

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