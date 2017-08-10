У Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа

Надувную фигуру использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации американского президента.

По его словам, теперь Трамп играет в "кто первый свернет" (playing chicken) с Северной Кореей".

Как отмечают американские СМИ, надувная фигура привлекала большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей. Американского лидера в среду не было в городе, напоминает радиостанция.





Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.



