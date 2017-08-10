В ДГД по г. Алматы состоялось расширенное совещание по итогам полугодия и задачам до конца года

9 августа 2017 года в стенах Департамента государственных доходов по городу Алматы состоялось расширенное совещание по итогам полугодия и задачам до конца года со структурными подразделениями под председательством руководителя Департамента Аскара Тынысбекова.

В совещании приняли участие заместители руководителя Департамента, руководители всех структурных подразделений налогового и таможенного блоков, а также руководство районных управлений и таможенных постов.

Выступающие на Коллегии руководители ключевых Управлений озвучили итоги оценки эффективности за 1 полугодие структурных подразделений, состояние принимаемых мер и способов по выявлению дополнительных резервов и взысканию задолженности по налогам и таможенным платежам.

По итогам первого полугодия 2017 года прогнозные показатели доходной части государственного бюджета от города Алматы исполнены на 107%, то есть, при плане 821 млрд тенге поступило 881 млрд тенге. Темп роста поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 114%.

Поступления в республиканский бюджет составили 645 млрд тенге, что на 3 млрд тенге больше установленного плана. При этом темп роста поступлений в республиканский бюджет составил 109%, в т.ч.:

- по налоговым и таможенным платежам, входящим в компетенцию органов государственных доходов, поступления составили 641 млрд тенге, при плане 641 млрд тенге, т.е. исполнение - 100%, темп роста - 109%.

В местный бюджет на 30 июня 2017 года поступило 236 млрд тенге, что на 56 млрд тенге больше установленного плана, таким образом, план исполнен на 132%. Темп роста по сравнению с поступлением на 30 июня 2016 года составил 134%, в т.ч.:

- по платежам, входящим в компетенцию органов государственных доходов, исполнение плана на 105% (план - 175 млрд тенге, факт - 184 млрд тенге). Темп роста составил 109% или больше на 15 млрд. тенге.

Также в ходе совещания озвучены отдельные вопросы по оказанию государственных услуг.

Согласно озвученной статистике в ходе доклада за первое полугодие 2017 года органами государственных доходов г. Алматы обслужено более 311 тысяч налогоплательщиков и 71 тысяча участников внешнеэкономической деятельности.

В ходе совещания руководитель Департамента Тынысбеков А.С. акцентировал внимание на персональной ответственности первых руководителей структурных подразделений и районных управлений по проведению комплекса профилактических работ по недопущению коррупционных правонарушений среди личного состава, о необходимости принятия действенных мер по повышению уровня доверия населения к органам государственных доходов, улучшению качества оказываемых услуг, совершенствованию качества разъяснительной работы и достижению высокой динамики рейтинговых показателей. Руководителем поставлены вопросы по изысканию дополнительных резервов и расширению налоговой базы до конца текущего года.

По итогам совещания руководитель Департамента дал ряд поручений по исполнению плана по поступлению платежей в республиканский и местный бюджеты, обеспечению положительной динамики по всем показателям, отражающих уровень налогового и таможенного администрирования.

В завершение собрания по итогам 1 полугодия были награждены:

- в номинации лучший центр - Управление государственных доходов по Турксибскому району;

- в номинации лучший рейтинговый показатель - Управление государственных доходов по Наурызбайскому району и таможенный пост «Иле».