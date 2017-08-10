Казахстан и Кыргызстан теперь смогут возвращать нелегалов без суда

Граждан Кыргызстана и Казахстана, а также третьих стран, нарушивших миграционное законодательство в стране пребывания, будут возвращать в ускоренном порядке, без ожидания длительных судебных процессов, передает корреспондент BNews.kz.

Соглашение о реадмиссии между правительствами двух стран, подписанное 17 октября 2016 года в Астане, одобрил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, таким образом завершив ратификацию документа.

Документ позволит компетентным органам совершать процедуру возвращения лиц в страну, откуда они прибыли, в ускоренном порядке.

В соглашении указано, что это, в первую очередь, облегчит возврат кыргызских граждан из Казахстана, нарушивших условия пребывания в этом государстве и наоборот.

С другой стороны, документ позволяет оперативно возвращать граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые нелегально прибыли через кыргызско-казахскую границу.

Напомним, недавно вступила в силу норма, по которой граждане Казахстана могут находиться на территории Кыргызстане 30 дней без регистрации. Ранее данный срок исчислялся 5 днями.

Эти правила применяются и в отношении граждан Кыргызстана, намеревающихся посетить Казахстан с краткосрочными целями.