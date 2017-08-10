Беременна в 15: Брат неоднократно насиловал двоюродную сестру в ВКО

Девочке сейчас 15 лет и она забеременела от двоюродного брата – ему 34. Всё открылось в мае, когда девочка пожаловалась на недомогание. Родители не сразу поверили врачам, сказавшим, что их дочь на шестом месяце.





"Это продолжалось нескольких месяцев и, согласно заключению судмедэкспертизы, обвиняемый был во вменяемом состоянии. Он знал, что ей 14, что она является его сестренкой", - рассказывает дядя девочки.





Шокированным родителям девочка рассказала, что брат насиловал ее не один раз. А чтобы никто не узнал – запугал. Сейчас девочка постоянно находится с родителями. И готовится к родам.





Как рассказал девочка, в первый раз это случилось в 10 часов вечера. Взрослые уже спали. Она делала уроки.





Все это время племянник приходил к родному дяде в гости, ходил в баню, сидел за одним дастарханом. Это не помешало родителям сразу же заявить в полицию. Педофила арестовали и осудили. Вот только от приговора семья пришла в ужас.





"Это слишком мягкое наказание! Ударишь кого-то – суд дает 2 года. А здесь 2 года за «действия сексуального характера с несовершеннолетним» - этого я понять не могу", - говорит отец девочки.





Родственники девочки считают, что всё дело в статье. Как педофила осудили по самой легкой части – они не понимают. В суде подробностей тоже не раскрывают. Ссылаются на то, что дело закрытое, так как касается несовершеннолетней.





"Комментария по нему дать не можем. Приговор в отношении него состоялся. Это могут все участвующие в деле лица обжаловать", - сказал судья Восточно-Казахстанского областного суда Ераман Утешев.



