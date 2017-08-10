Из-за упаковки пуль в машине казахстанец попал в китайскую тюрьму
10 августа 2017, 10:51
Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
В грузовике дальнобойщика пограничники нашли упаковки с пулями для пневматического ружья, и теперь Евгению Миронову вменяют провоз через границу боеприпасов. Сейчас казахстанец арестован и ждет суда, сообщает КТК.
Мужчину четвертый месяц удерживают китайские спецслужбы. В бардачке его грузовика лежали две упаковки, в которых находилось 715 пуль для пневматического оружия. Его задержали и поместили в СИЗО города Чугучак.
42-летнему казахстанцу может грозить до 10 лет тюрьмы. Никакой связи с ним у семьи нет.
"С ним консул встречался, ну, сказали, что состояние здоровья нормальное и все, больше мы о нем ничего не знаем", - рассказывает жена Е. Миронова Елена Балахнина.
Семья Евгения считает произошедшее ошибкой. Никто и подумать не мог, что пули для пневматики станут поводом к аресту. В Казахстане их можно хранить и покупать без специального разрешения. Вот и тесть собирался с их помощью отпугивать ворон на огороде. Но Евгений перед поездкой в Китай забыл выложить злополучные коробочки из машины. Обычно в командировки он ездил в Россию.
"У нас все это продается безо всякого разрешения, а там я не знаю как…", - сетует жена.
В итоге казахстанца обвинили в провозе через границу боеприпасов. И уже скоро – скорее всего, в августе состоится суд. Мироновы утверждают, что сразу же обратились в МИД – еще в начале мая, но хороших известий оттуда пока не получали.
"Мы очень надеемся, что нас услышат. И помогут вернуть Евгения домой, потому что мы все переживаем, и сын переживает", - говорит сестра Е. Балахниной Наталья Балахнина.
Казахстанские дипломаты сообщили, что уточняют детали этой ситуации. Подробности пока не раскрывают. При этом гражданам снова рекомендуют тщательно изучать законы страны, куда запланирована поездка. Особенно тот самый перечень запрещенных для ввоза предметов.
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