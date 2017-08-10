Из-за упаковки пуль в машине казахстанец попал в китайскую тюрьму

В грузовике дальнобойщика пограничники нашли упаковки с пулями для пневматического ружья, и теперь Евгению Миронову вменяют провоз через границу боеприпасов. Сейчас казахстанец арестован и ждет суда

Мужчину четвертый месяц удерживают китайские спецслужбы. В бардачке его грузовика лежали две упаковки, в которых находилось 715 пуль для пневматического оружия. Его задержали и поместили в СИЗО города Чугучак.





42-летнему казахстанцу может грозить до 10 лет тюрьмы. Никакой связи с ним у семьи нет.





"С ним консул встречался, ну, сказали, что состояние здоровья нормальное и все, больше мы о нем ничего не знаем", - рассказывает жена Е. Миронова Елена Балахнина.





Семья Евгения считает произошедшее ошибкой. Никто и подумать не мог, что пули для пневматики станут поводом к аресту. В Казахстане их можно хранить и покупать без специального разрешения. Вот и тесть собирался с их помощью отпугивать ворон на огороде. Но Евгений перед поездкой в Китай забыл выложить злополучные коробочки из машины. Обычно в командировки он ездил в Россию.





"У нас все это продается безо всякого разрешения, а там я не знаю как…", - сетует жена.





В итоге казахстанца обвинили в провозе через границу боеприпасов. И уже скоро – скорее всего, в августе состоится суд. Мироновы утверждают, что сразу же обратились в МИД – еще в начале мая, но хороших известий оттуда пока не получали.





"Мы очень надеемся, что нас услышат. И помогут вернуть Евгения домой, потому что мы все переживаем, и сын переживает", - говорит сестра Е. Балахниной Наталья Балахнина.



