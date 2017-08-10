Шымкентского работодателя, который держал в «рабстве» граждан Узбекистана, накажут
10 августа 2017, 11:05
Его привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и трудоустройство иностранцев без регистрации.
В ДВД по ЮКО дали разъяснение по делу о шести гражданах Узбекистана, которых, по их словам, якобы, насильно удерживал работодатель на кирпичном заводе, при этом не выплачивая заработную плату и не отдавая паспорта. Была проведена проверка на территории завода, сообщает Otyrar.kz.
На место выехала следственно-оперативная группа Аль-Фарабийского ОП, по заявлению сразу возбудили уголовное дело по статье 126 УК РК. В результате установлено, что в апреле 2017 года, между работодателем и гражданами Узбекистана был составлен письменный договор. Первый месяц они зарплату получили по 60 тысяч, а вот последующие заработанные деньги работодатель не выплачивал.
В отношении работодателя, гражданина РК, дело передано в миграционную службу Аль-Фарабийского отдела полиции. Его привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и трудоустройство иностранцев без регистрации. Граждане, которых, якобы, насильно удерживали, в ближайшее время будут отправлены домой, в Узбекистан.
"Примечательно, что во время следствия граждане соседней страны заявили, что никаких претензий к работодателю не имеют", — отметила руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
Напомним, несколько недель назад молодой человек из Узбекистана в соцсетях попросил о помощи казахстанцев — вызволить ребят, попавших в трудовое рабство в Шымкенте. После чего журналисты связались с самими работниками, которые находились на кирпичном заводе в мкр «Сауле» и говорили, что работодатель не выплачивает им деньги и не отдает документы.
Фото: соцсети
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