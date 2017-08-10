За полгода в Алматы завезли китайские товары на сумму в миллиард долларов

По итогам первого полугодия внешний товарооборот Казахстана вырос на 29% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе экспорт увеличился на 38%, составив $20,7 млрд и импорт на 11%, составив $8 млрд, передает передает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz





Ввоз китайских товаров в этом году увеличился - доля импорта с КНР возросла с 22% до 27%. Сам импорт в стоимостном выражении вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года и составил $2,1 млрд. Экспорт составил $2,8 млрд (+33%). В целом за полгода товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 33%. Сальдо товарооборота остается положительным - $0,7 млрд.





Основной товар, привозимый с Китая, - телефоны и компьютеры. За полгода было завезено 1,2 тысяч тонн телефонных аппаратов на сумму $189 млн. В стоимостном выражении это на 62% больше прошлогоднего периода. Было завезено 700 тонн вычислительной техники на сумму $70 млн, что на 75% больше прошлогоднего периода. Импорт китайской обуви вырос в 2,8 раза. За полгода было завезено 19,4 тысяч тонн на сумму $81,7 млн. Импорт одежды и текстиля увеличился на 8%, составив $33 млн.





Товарооборот с Тайванем за полгода вырос на 31,2%, составив $17,8 млн. Экспорт товаров в Тайвань увеличился почти в 2,5 раза, импорт вырос на 28%.





Товарооборот с Гонконгом, увеличился на 1,4% и составил $9,3 млн. Импорт товаров с Гонконга сократился на 9%, экспорт увеличился на 8%.





На Алматы приходится 48% всего импорта из Китая. За полгода в южную столицу было завезено китайских товаров на $1 млрд. По сравнению с первым полугодием 2016 года объем увеличился на 53%.





Наиболее крупными экспортерами являются Актюбинская, Карагандинcкая области и ВКО, занимающиеся поставкой меди, радиоактивных элементов, ферросплавов и прочих материалов, что составляет 51% всего экспорта в Китай.



