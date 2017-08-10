Трансляция ЭКСПО-2017: Национальный день Турции

В четверг 10 августа на Международной специализированной Выставке ЭКСПО-2017 в Астане празднуется Национальный День Турции. В этот день ЭКСПО будет украшена белым и красным цветами, а турецкий ветер принесет все лучшее из своей богатой культуры , передает , передает Zakon.kz





На церемонии исполнения государственных гимнов двух стран и поднятия флагов на флагштоках ЭКСПО приветственные речи будут произнесены министром экономики Нихатом Зейбекджи и министром инвестиций и развития РК Женисом Касымбеком.





Церемония продолжится специальным шоу художника по песку Вейселя Челикдемира, раскрывающим ценности страны, и шоу танец огня из Анатолии, повествующим миру о богатой культуре и энергии.





В окончание церемонии состоится парад под аккомпанемент Янычарского оркестра. Участникам раздадут тысячи букетов и турецких флажков, а ЭКСПО украсится красным и белым цветами.





Весь день праздничные действия будут сопровождаться зрелищными сценическими представлениями на сцене Холла Энергии ЭКСПО, а в 17:00 Эрол Парлак и Синан Айилдиз представят здесь образцы народной музыки, а затем даст концерт очень популярный в Казахстане поп-певец Бурай.





Представления в Холле Энергии завершатся великолепными танцами огня из Анатолии.





Одновременно с тем, что представления будут идти на различных сценах по всей территории ЭКСПО, они будут параллельно проводиться и в Павильоне Турции. Посетители смогут участвовать в действиях внутри и вне Павильона Турции, и прожить этот памятный день с танцевальными шоу, концертами, изделиями турецких мастеров (каллиграфия, изделия из стекла, марморирование) и особыми сладостями турецкой кухни. Щипцы для орехов, сушеные фрукты, пахлава, «Турецкий восторг», сладости, мороженое, выпечка, паста, булгур, апельсиновый сок и хлеб на оливковом масле будут предложены посетителям от имени Ассоциации экспортеров.





Ведущие актеры и актрисы телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ», который в Казахстане и других странах смотрят с большим интересом, НУРЕТТИН СЁНМЕЗ (БАМСЫ БЕЙРЕК), ДЖЕНГИЗ ДЖОЧКУН (ТУРГУТ АЛЬП) и продюсер Мехмет Боздаг дадут приятное интервью на встрече с посетителями турецкого павильона, а также дадут автографы.





Программа Национального дня Турции





Сцена Национального Дня





11:00 Церемония поднятия флага





11:05 Презентация Турецкого павильона





11:10 Приветственная речь открытия церемонии министра экономики Нихата Зейбекджи и министра инвестиций и развития РК Жениса Касымбек





11:20 Шоу художника по песку Вейселя Челикдемира





11:30 Шоу танец огня из Анатолии





11:40 Парад под аккомпанемент Янычарского Оркестра и Шоу танца огня из Анатолии





Павильон Турции





14:15 Народные танцы, Ankara Seimeni





14:30 Встреча с актерами режиссером телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ»





16:15 Шоу танец огня из Анатолии





16:30 Парад к Холлу Энергии под аккомпанемент Янычарского Оркестра





Холл Энергии





17:00 Шоу Янычарского Оркестра





17:30 Концерт народной музыки – Эрол Парлак и Синан Айилдиз





18:00 Вручение награды турецкому павильону «За вклад в развитие Возобновляемой Энергии»





18:05 Концерт популярного певца Бурай





19:05 Шоу танец огня из Анатолии



