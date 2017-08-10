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Трансляция ЭКСПО-2017: Национальный день Турции

10 августа 2017, 11:11

Участникам раздадут тысячи букетов и турецких флажков, а ЭКСПО украсится красным и белым цветами.

В четверг 10 августа на Международной специализированной Выставке ЭКСПО-2017 в Астане празднуется Национальный День Турции. В этот день ЭКСПО будет украшена белым и красным цветами, а турецкий ветер принесет все лучшее из своей богатой культуры, передает Zakon.kz.

На церемонии исполнения государственных гимнов двух стран и поднятия флагов на флагштоках ЭКСПО приветственные речи будут произнесены министром экономики Нихатом Зейбекджи и министром инвестиций и развития РК Женисом Касымбеком.

Церемония продолжится специальным шоу художника по песку Вейселя Челикдемира, раскрывающим ценности страны, и шоу танец огня из Анатолии, повествующим миру о богатой культуре и энергии.

В окончание церемонии состоится парад под аккомпанемент Янычарского оркестра. Участникам раздадут тысячи букетов и турецких флажков, а ЭКСПО украсится красным и белым цветами.

Весь день праздничные действия будут сопровождаться зрелищными сценическими представлениями на сцене Холла Энергии ЭКСПО, а в 17:00 Эрол Парлак и Синан Айилдиз представят здесь образцы народной музыки, а затем даст концерт очень популярный в Казахстане поп-певец Бурай.

Представления в Холле Энергии завершатся великолепными танцами огня из Анатолии.

Одновременно с тем, что представления будут идти на различных сценах по всей территории ЭКСПО, они будут параллельно проводиться и в Павильоне Турции. Посетители смогут участвовать в действиях внутри и вне Павильона Турции, и прожить этот памятный день с танцевальными шоу, концертами, изделиями турецких мастеров (каллиграфия, изделия из стекла, марморирование) и особыми сладостями турецкой кухни. Щипцы для орехов, сушеные фрукты, пахлава, «Турецкий восторг», сладости, мороженое, выпечка, паста, булгур, апельсиновый сок и хлеб на оливковом масле будут предложены посетителям от имени Ассоциации экспортеров.

Ведущие актеры и актрисы телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ», который в Казахстане и других странах смотрят с большим интересом, НУРЕТТИН СЁНМЕЗ (БАМСЫ БЕЙРЕК), ДЖЕНГИЗ ДЖОЧКУН (ТУРГУТ АЛЬП) и продюсер Мехмет Боздаг дадут приятное интервью на встрече с посетителями турецкого павильона, а также дадут автографы.

Программа Национального дня Турции

Сцена Национального Дня

11:00 Церемония поднятия флага

11:05 Презентация Турецкого павильона

11:10 Приветственная речь открытия церемонии министра экономики Нихата Зейбекджи и министра инвестиций и развития РК Жениса Касымбек

11:20 Шоу художника по песку Вейселя Челикдемира

11:30 Шоу танец огня из Анатолии

11:40 Парад под аккомпанемент Янычарского Оркестра и Шоу танца огня из Анатолии

Павильон Турции

14:15 Народные танцы, Ankara Seimeni

14:30 Встреча с актерами режиссером телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ»

16:15 Шоу танец огня из Анатолии

16:30 Парад к Холлу Энергии под аккомпанемент Янычарского Оркестра

Холл Энергии

17:00 Шоу Янычарского Оркестра

17:30 Концерт народной музыки – Эрол Парлак и Синан Айилдиз

18:00 Вручение награды турецкому павильону «За вклад в развитие Возобновляемой Энергии»

18:05 Концерт популярного певца Бурай

19:05 Шоу танец огня из Анатолии


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