Трансляция ЭКСПО-2017: Национальный день Турции
10 августа 2017, 11:11
Участникам раздадут тысячи букетов и турецких флажков, а ЭКСПО украсится красным и белым цветами.
В четверг 10 августа на Международной специализированной Выставке ЭКСПО-2017 в Астане празднуется Национальный День Турции. В этот день ЭКСПО будет украшена белым и красным цветами, а турецкий ветер принесет все лучшее из своей богатой культуры, передает Zakon.kz.
На церемонии исполнения государственных гимнов двух стран и поднятия флагов на флагштоках ЭКСПО приветственные речи будут произнесены министром экономики Нихатом Зейбекджи и министром инвестиций и развития РК Женисом Касымбеком.
Церемония продолжится специальным шоу художника по песку Вейселя Челикдемира, раскрывающим ценности страны, и шоу танец огня из Анатолии, повествующим миру о богатой культуре и энергии.
В окончание церемонии состоится парад под аккомпанемент Янычарского оркестра. Участникам раздадут тысячи букетов и турецких флажков, а ЭКСПО украсится красным и белым цветами.
Весь день праздничные действия будут сопровождаться зрелищными сценическими представлениями на сцене Холла Энергии ЭКСПО, а в 17:00 Эрол Парлак и Синан Айилдиз представят здесь образцы народной музыки, а затем даст концерт очень популярный в Казахстане поп-певец Бурай.
Представления в Холле Энергии завершатся великолепными танцами огня из Анатолии.
Одновременно с тем, что представления будут идти на различных сценах по всей территории ЭКСПО, они будут параллельно проводиться и в Павильоне Турции. Посетители смогут участвовать в действиях внутри и вне Павильона Турции, и прожить этот памятный день с танцевальными шоу, концертами, изделиями турецких мастеров (каллиграфия, изделия из стекла, марморирование) и особыми сладостями турецкой кухни. Щипцы для орехов, сушеные фрукты, пахлава, «Турецкий восторг», сладости, мороженое, выпечка, паста, булгур, апельсиновый сок и хлеб на оливковом масле будут предложены посетителям от имени Ассоциации экспортеров.
Ведущие актеры и актрисы телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ», который в Казахстане и других странах смотрят с большим интересом, НУРЕТТИН СЁНМЕЗ (БАМСЫ БЕЙРЕК), ДЖЕНГИЗ ДЖОЧКУН (ТУРГУТ АЛЬП) и продюсер Мехмет Боздаг дадут приятное интервью на встрече с посетителями турецкого павильона, а также дадут автографы.
Программа Национального дня Турции
Сцена Национального Дня
11:00 Церемония поднятия флага
11:05 Презентация Турецкого павильона
11:10 Приветственная речь открытия церемонии министра экономики Нихата Зейбекджи и министра инвестиций и развития РК Жениса Касымбек
11:20 Шоу художника по песку Вейселя Челикдемира
11:30 Шоу танец огня из Анатолии
11:40 Парад под аккомпанемент Янычарского Оркестра и Шоу танца огня из Анатолии
Павильон Турции
14:15 Народные танцы, Ankara Seimeni
14:30 Встреча с актерами режиссером телесериала «ДИРИЛИШ «ЭРТУГРУЛ»
16:15 Шоу танец огня из Анатолии
16:30 Парад к Холлу Энергии под аккомпанемент Янычарского Оркестра
Холл Энергии
17:00 Шоу Янычарского Оркестра
17:30 Концерт народной музыки – Эрол Парлак и Синан Айилдиз
18:00 Вручение награды турецкому павильону «За вклад в развитие Возобновляемой Энергии»
18:05 Концерт популярного певца Бурай
19:05 Шоу танец огня из Анатолии
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