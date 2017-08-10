Эксперт: вряд ли Казахстан будет на 100% выполнять обязательства перед ОПЕК+

Казахстан вряд ли будет полностью выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти, данные ОПЕК, считает эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Представители Казахстана, а также ОАЭ, Ирака и Малайзии на встрече ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа пообещали в ближайшие месяцы выйти на полное выполнение своих ранее данных обязательств по сокращению нефтедобычи.

При этом по данным Международного энергетического агентства, Ирак с января по июнь выполнял свои обязательства по сделке ОПЕК+ в среднем лишь на 46%, ОАЭ — на 54%. Казахстан за указанный период, напротив, нарастил добычу.

«Поскольку на протяжении уже семи месяцев данные страны не всегда выполняли свои обязательства по сделке, быть уверенным, что в этот раз они сдержат свои обещания, весьма наивно. Например, Ирак и ОАЭ вообще утверждают, что октябрьские объемы добычи, которые были приняты в качестве базовых, были занижены. И именно из-за этого страны «не выполняют» соглашение», — сказала РИА Новости Грушевенко.

«Что касается Казахстана, который не только не сократил добычу, но и нарастил ее, то это произошло из-за разработки месторождения Кашаган, и вряд ли стоит ожидать, что проект, который не раз откладывали, будет остановлен сейчас из-за соглашения», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что министерский мониторинговый технический комитет ОПЕК+ не имеет реальных полномочий наложить какие-либо санкции на страны, которые не выполняют соглашение.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Абу-Даби 7-8 августа состоялось внеочередное заседание техкомитета ОПЕК+, который наряду с министерским комитетом отвечает за мониторинг выполнения соглашения.