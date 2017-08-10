Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном

Как заявили агентству, "Договор предусматривает наблюдение за всей территорией стран-участниц". "Вашингтон, [федеральный] округ Колумбия, не исключен из-под действия этого требования", - признал сотрудник Пентагона.





По его словам, ДОН "позволяет государствам-участникам вести наблюдение за всей территорией друг друга". При этом "страны-участницы получают заблаговременное уведомление о предстоящей наблюдательной миссии", отметил представитель минобороны США.





Согласно изложенной им информации, "России позволено договором выполнять [над США] полеты на различных высотах". "США и другие стороны сертифицировали [ранее] летательный аппарат России и [установленный на нем] сенсор для использования на небольшой высоте, которая в данном случае составляет приблизительно 4 тыс. футов (около 1,2 тыс. м - прим. ТАСС)", - рассказал представитель американского военного ведомства. При этом он обратил внимание на то, что договор предусматривает возможность использования "различных вариантов действий для предотвращения несанкционированного сбора" информации во время полета, "включая ограничения на [технические] возможности сенсора, предполетные инспекции, присутствие на борту [самолетов России] американских наблюдателей". Полеты в рамках ДОН "имеют приоритет над всем остальным регулярно запланированным воздушным движением"; такие российские миссии в США "тесно координируются с федеральным авиационным управлением", добавил сотрудник Пентагона.

Со своей стороны руководитель пресс-службы агентства по сокращению угрозы при Пентагоне Дэниел Гэффни отказался уточнить в беседе с корреспондентом ТАСС маршрут нынешней наблюдательной миссии, сославшись на положения ДОН.





"В соответствии с договором, мы не можем подтверждать какие бы то ни было места [полетов], пока миссия не завершится. Типовая миссия состоит из нескольких сегментов [полетов], которые происходят на протяжении нескольких дней. Когда миссия завершается, мы по вашему запросу можем подтвердить [ее] конкретные места [ведения наблюдений]", - пояснил Гэффни.





Согласно данным американских средств массовой информации, самолет Ту-154М ВКС России в ходе очередного полета в рамках ДОН находился в среду на высоте чуть более 1 тыс. м над Вашингтоном и его окрестностями. Воздушное судно, оснащенное камерами наблюдения, по сведениям местной прессы, пролетело над Пентагоном, ЦРУ, Белым домом и Конгрессом США, а также некоторыми другими американскими правительственными объектами.





Дмитрий Кирсанов