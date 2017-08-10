Из-за ядерной угрозы КНДР японцы массово скупают подземные бункеры
10 августа 2017, 11:29
Начиная с марта, продажи таких сооружений выросли втрое, и жителей не смущает ни цена, ни сроки готовности.
В связи с возможными атаками со стороны Северной Кореи жители Японии принялись массово скупать подземные бункеры. Как сообщает портал Vice, с марта утроились продажи у компании Oribe Seiki Seisakusho, которая специализируется на производстве таких сооружений, пишет Life.ru.
Издание отмечает, что компания уже более 30 лет занимается обеспечением готовности к стихийным бедствиям. Однако сейчас, в свете стихийного спроса на свою продукцию, специалисты Oribe Seiki Seisakusho не успевают даже пополнять склады таким товаром, как воздушные фильтры для очистки воздуха в бункерах.
— На то, чтобы построить бункер, необходимо немало денег и довольно долгое время. Однако всё, что мы слышим от наших клиентов в эти дни, — это требование предоставить им помещение прямо сейчас, — об этом ещё в апреле рассказывал агентству Reuters представитель Oribe Seiki Seisakusho.
Как сообщал Лайф, военные КНДР заявили о подготовке плана удара по острову Гуам, на котором расположены военные базы США. Как предполагается, атака может быть осуществлена четырьмя ракетами "Хвасон-12", которые должны будут пролететь через три японские префектуры.
Сакина Нуриева
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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