В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1182 «Об утверждении Правил принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами» утверждены:

1) Требования по безопасности и охране труда для транспортировщика, осуществляющего загрузку бортового питания согласно приложению 1 к приказу;

2) Требования по безопасности и охране труда для мойщиков воздушных судов согласно приложению 2 к приказу;

3) Требования по безопасности и охране труда для дежурных по встрече и посадке пассажиров согласно приложению 3 к приказу;

4) Требования по безопасности и охране труда бортпроводников гражданской авиации согласно приложению 4 к приказу.

Требования по безопасности и охране труда для транспортировщика, осуществляющего загрузку бортового питания (далее - Требования) содержат основные требования по безопасности и охране труда в организациях гражданской авиации (далее - организация) для транспортировщиков, осуществляющих загрузку бортового питания, и направлена на обеспечение их безопасности, сохранение здоровья и работоспособности в процессе труда.

Транспортировщик, осуществляющий загрузку бортового питания (далее - транспортировщик) - это профессия, к которой предъявляются дополнительные требования по безопасности и охране труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по безопасности и охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности и охране труда.

К самостоятельной работе допускаются транспортировщики не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право руководства подъездом (отъездом) специальных машин к воздушному судну (далее - удостоверение транспортировщика) и обладающие следующими знаниями о (об):

1) наименовании переносимых и перевозимых грузов;

2) технологической последовательности загрузки бортового питания;

3) правилах погрузки и транспортировки бортового питания;

4) способах укладки контейнеров с бортовым питанием;

5) допустимых нормах перемещения грузов вручную;

6) технологии взаимодействия служб, обеспечивающих полеты (в части, касающейся загрузки бортового питания);

7) правилах подъезда (отъезда) специальных машин при коммерческом обслуживании воздушных судов;

8) порядке оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов;

9) оказании первой помощи и пользования медицинской аптечкой.

4. Независимо от квалификации и стажа работы своевременно и в полном объеме должны быть пройдены все виды инструктажей по безопасности и охране труда:

1) стажировка под руководством опытного транспортировщика перед началом самостоятельной работы для приобретения практических навыков работы;

2) повторный инструктаж по безопасности и охране труда - не реже одного раза в полугодие;

3) внеплановый инструктаж, в случаях нарушения требований безопасности и охраны труда, и при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней.

О прохождении инструктажа и обучения безопасности и охране труда производится соответствующая запись в удостоверении транспортировщика, который составляется в произвольной форме.

5. Лица, показавшие неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ, к самостоятельной работе не допускаются. Повторная проверка знаний проводится в течение одного месяца.

6. Транспортировщиком выполняются только те работы, которые поручаются в установленном порядке. Не допускается пользование инструментами, приспособлениями и оборудованием, с которыми обучение по безопасному обращению не проводилось.

7. Во время работы необходимо иметь при себе удостоверение транспортировщика.

8. При выполнении работ необходимо соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, а также установленного, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде, режима рабочего времени и времени отдыха.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.