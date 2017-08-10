Концерт «Волшебный голоса полет» пройдет 19 августа в «Астана Опера»

Увлекательный концерт «Волшебный голоса полет» с участием Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, профессора Казахского национального университета искусств Азамата Желтыргузова (баритон) и Ансамбля флейтистов имени К. Жумакенова пройдет 19 августа на сцене Камерного зала театра «Астана Опера». Партию фортепиано исполнит Мәдениет қайраткері, профессор, заведующая кафедрой фортепиано Казахского национального университета искусств Сара Асабаева.

"Программа подбиралась так, чтобы показать многообразие произведений композиторов различных эпох. И по случаю того, что наш концерт проходит в рамках «ЭКСПО-2017», чтобы сделать его необычным, мы постарались включить в репертуар редко исполняемые сочинения, которые, возможно, будут новы как для наших гостей, так и для постоянных слушателей. В этот вечер будет звучать музыка французских, казахских, армянских, татарских, русских и других композиторов", - рассказал лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», лауреат Международной премии «Содружество дебютов» СНГ Азамат Желтыргузов.





Сам же певец представит композиции, исполнение которых принесло ему большой успех и призовое место на таком престижном вокальном состязании, как XIII Международный конкурс имени Арама Хачатуряна в Ереване (второе место), а также три специальных приза: лучший интерпретатор арии русского композитора, народной песни и арии из оперы «Аршак Второй» Тиграна Чухаджяна. За блестящее исполнение арий, которые также будут представлены этим вечером, казахстанский солист удостоился первых премий на IV Международном конкурсе имени Рустема Яхина и на Международном конкурсе имени Г.В. Свиридова. Таким образом, слушателей ждет встреча с произведениями из цикла Г.В. Свиридова «Отчалившая Русь», сочинениями армянского композитора Комитаса и многим другим.





Ансамбль флейтистов имени К. Жумакенова также приготовил множество сюрпризов для искушенной публики. Отметим, что интерпретации музыкантов известного коллектива покоряют глубиной и искренностью.





Ведущая концерта - Мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.



