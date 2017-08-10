«Нурлы жол» - драйвер экономического роста

В текущем году в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» предусмотрена реализация 22 автодорожных проектов общей протяженностью 4,4 тыс. км.

Как отметил, выступая на брифинге вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр по проекту Центр-Юг продолжается реконструкция участка Темиртау-Караганда протяженностью 14 км.

«Мы приступили к реализации участка Курты-Бурылбайтал протяженностью 228 км, который будут финансировать Всемирный и Европейский банки. Также за счет бюджета до конца 3 квартала планируем начать строительство и реконструкцию Северо-Восточного обхода г. Караганды. С 2018 года планируем начать участок Балхаш-Бурылбайтал (297 км) за счет Всемирного банка и Курты-Капшагай (67 км), Караганда-Балхаш (364 км) в 2019 году», - рассказал вице-министр.

По проекту Центр-Восток в текущем году на реализацию проекта выделено 106 млрд. тенге. Охвачены работами 675 км и по итогам года планируется обеспечить 4-х полосное движение на 230 км участка Астана-Павлодар, также завершить последний участок протяженностью 36 км на отрезке Семей-Калбатау.

По проекту Центр-Запад до 2020 года планируется завершить участок Денисовка-Костанай (114 км).

Кроме этого, министерство приступило к реализации новых проектов, таких как Жетыбай-Жанаозен, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Мерке-Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Ушарал-Достык, Бейнеу-Акжигит, Таскескен-Бахты, Осиновский перевал, Щучинск-Зеренда протяженностью 2 тыс. км.

«За первое полугодие по реализуемым проектам освоены 112 млрд. тенге, задействованы 80 тыс. человек. По итогам года в рамках программы планируется завершить 600 км по параметрам 1 и 2 технической категории, в т.ч. полностью завершить реконструкцию автодорог Бейнеу-Актау и Алматы-Талдыкорган», - отметил Роман Скляр.

Запущенный в рамках «Нурлы жол» железнодорожный паромный комплекс порта Курык с начала года перевалил 420 тыс. тонн грузов, до конца года через данный терминал планируется перевалить порядка 1 млн. тонн.

С начала введения в эксплуатацию «Сухого порта» на СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» по сегодняшний день обработано 191 тысяч контейнеров (2015 год-14 тыс. контейров; 2016 год-87 тыс. контейнеров; за 6 месяцев 2017 года - 90 тыс. контейнеров).