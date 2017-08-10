Близ Алматы два человека погибли при крушении самолета «Технам 2002»

Близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002», погибли двое человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК. «По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант)», - отмечается в сообщении. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы. Отмечается, что в настоящее время начато расследование департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК.