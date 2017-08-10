В РК преподающие на английском языке учителя получат надбавку к зарплате

С этого учебного года экспериментально и на добровольной основе 500 классам начнут вести обучение обучение на английском языке

За подготовку школьников по ряду дисциплин на английском языке учителям предполагается дополнительно надбавка в размере 200% от базового должностного оклада к основной заработной плате, проинформировала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова после пресс-конференции в правительстве.





"Есть соответствующие правила. Если преподаватель прошел подготовку, владеет уровнем английского языка и будет осуществлять подготовку непосредственно в старших классах соответствующий предмет, как, например, химия, биология, физика, то соответственно будет эта доплата. 200 % от базового должностного оклада, это порядка 35 тысяч тенге к заработной плате", — сказала Асылова, отвечая на вопрос СМИ.





На сегодня, по ее словам, в МОНе еще не могут назвать точных цифр о количестве учителей, готовых преподавать на английском языке, однако, как заверила вице-министр, такие данные будут известны после начала учебного года.





"Мы данные собираем, потому что еще есть выпускники вузов, которые закончили обучение именно обучение на английском языке. Сентябрь начнется, списки подготовятся, мы уже более точно информацию дадим, сколько преподают", — уточнила вице-министр.





Ранее глава ведомства Ерлан Сагадиев сообщал, что с этого учебного года экспериментально и на добровольной основе 500 классам начнут вести обучение обучение на английском языке. В планах в течение года отслеживать детей и учителей школ, а уже по результатам в следующем году принять окончательно график на преподавание на трех языках.





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в послании народу страны говорил о необходимости поэтапного перехода на трехъязычное образование. Отмечалось, что, начиная с 2019 года, обучение по некоторым предметам в 10–11 классах казахстанских школ будет проходить на английском языке.







