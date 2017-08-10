Число жертв землетрясения в Сычуани возросло до 20

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) четверга в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 20 человек, еще 431 человек пострадал", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.





Отмечается, что шестеро погибших были туристами, двое — местными жителями. Личность еще 12 установить пока не удалось, так как при них не было документов.





Среди пострадавших 18 человек находятся в тяжелом состоянии, 17 из них были направлены в больницы городов Чэнду и Мяньян. 369 человек получили ранения непосредственно на территории уезда Цзючжайгоу, еще 62 – в соседнем уезде Сунпань.





Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 1700 афтершоков.





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Анна Раткогло

