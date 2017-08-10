СМИ узнали о планах КНР предложить Малайзии установку систем залпового огня
10 августа 2017, 12:18
Условия сделки не разглашаются.
Власти КНР намерены предложить Малайзии обеспечить установку реактивной системы залпового огня (MLRS) AR3 и радиолокационного комплекса, которые будут располагаться, предположительно, в штате Джохор, сообщает издание Malaysian Insight со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
"До 12 единиц реактивной системы залпового огня (MLRS) AR3 будет предложено Малайзии в рамках закупочной программы со сроком займа в 50 лет", — заявил изданию источник.
По его словам, предполагается, что система залпового огня вместе с радиолокационным комплексом будет установлена в малайзийском штате Джохор. Условия сделки не разглашаются.
Как отмечает газета, китайская сторона намерена официально сделать предложение в четверг, в ходе визита высокопоставленной делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Малайзию.
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