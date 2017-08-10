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СМИ узнали о планах КНР предложить Малайзии установку систем залпового огня

10 августа 2017, 12:18

Условия сделки не разглашаются.

Власти КНР намерены предложить Малайзии обеспечить установку реактивной системы залпового огня (MLRS) AR3 и радиолокационного комплекса, которые будут располагаться, предположительно, в штате Джохор, сообщает издание Malaysian Insight со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

"До 12 единиц реактивной системы залпового огня (MLRS) AR3 будет предложено Малайзии в рамках закупочной программы со сроком займа в 50 лет", — заявил изданию источник.

По его словам, предполагается, что система залпового огня вместе с радиолокационным комплексом будет установлена в малайзийском штате Джохор. Условия сделки не разглашаются.

Как отмечает газета, китайская сторона намерена официально сделать предложение в четверг, в ходе визита высокопоставленной делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Малайзию.

Фото © Fotolia / Stripped Pixel

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