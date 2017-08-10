В Хабаровском крае огромный гренландский кит застрял в устье реки
10 августа 2017, 12:25
Защитники природы бьют тревогу: кит огромных размеров застрял в устье реки, уйти обратно в море он не в состоянии.
Сложившаяся ситуация поставила под угрозу жизнь краснокнижного млекопитающего, передает телеканал НТВ.
В Хабаровском крае обдумывают план спасения 13-метрового гренладского кита, застрявшего в устье реки на острове Большой Шантар. В ловушку млекопитающее попало из-за стаи касаток. Развернуться или выйти в море оно теперь не может.
Ситуация осложняется тем, что во время отлива кит оказывается на мели. Госинспекторы поливают его из пожарных помп, чтобы не дать перегреться.
Как сообщается на сайте природоохранной организации «Заповедное Приамурье», специалисты в настоящее время решают вопрос о вызволении кита. В частности, проводятся консультации с представителями Минприроды и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.
Гренландский или полярный кит обитает в Северном полушарии, Охотское море является южной границей его обитания. Популяция этих животных, занесенных в Красную книгу, находится под угрозой исчезновения. В длину киты достигают 22 метров, вес — до 100 тонн.
Фото Reuters
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