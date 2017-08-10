КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2017 года

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2017 года.

За данный период КПО добыла около 74 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 4,63 миллиарда кубометров, что примерно соответствует 48% от общего объема добытого газа.

На сегодняшний день партнерами по Карачаганакскому проекту инвестировано в разработку месторождения более 22 миллиардов долларов США.

Одними из приоритетных задач компании при осуществлении производственной деятельности являются минимизация негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности производства. В этой связи, уровень утилизации газа на Карачаганакском месторождении по итогам первого полугодия 2017 года составил 99,95%, что является показателем мирового класса. Общая сумма инвестиций КПО на реализацию природоохранных мероприятий с 1998 года составила 342 миллиона долларов США.

Борясь за безопасную работу и безусловное соблюдение правил техники безопасности, КПО достигла отметки в 365 дней без травм с временной потерей трудоспособности, а именно - 26 миллионов человеко-часов и 38 миллионов километров, без единого случая травматизма.

«КПО активно продвигает в сознании своих сотрудников культуру производства, при которой каждый чувствовал бы личную ответственность за соблюдение техники безопасности на производстве», - сказал генеральный директор КПО Ренато Мароли.

По итогам первого полугодия 2017 года доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 51%, что в денежном выражении составляет около 179 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) в 1997 году, доля местного содержания в закупках КПО достигла уровня в 6,32 миллиарда долларов США.

По результатам первого полугодия 2017 года содержание местного персонала в категории «квалифицированные специалисты» достигло показателя в 96%, и в категории «руководители» - 77%.

КПО ежегодно выделяет 20 миллионов долларов США на реализацию социально-инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. В дополнение, в течение 2014-2016 годов КПО выделяла по 10 миллионов долларов США для реализации аналогичных проектов в Бурлинском районе ЗКО. На сегодня общая сумма инвестиций КПО, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области, составила порядка 318 миллионов долларов США.

В настоящий момент идет реализация второго этапа проекта переселения жителей поселков Березовка и Бестау. В городе Аксай для них строятся два девятиэтажных многоквартирных дома. В микрорайоне «Аралтал» уже возведены 50 трехкомнатных и 50 четырехкомнатных частных жилых домов. Введен в эксплуатацию детский сад на 320 мест. Завершается строительство школы на 300 мест.