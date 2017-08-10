4,4 тысячи км дорог в этом году будет построено и отремонтировано в РК

В целом, в стране реализуется 2 проекта по реконструкции и строительству автомобильных дорог.

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр рассказал о том, какая работа проделана по ремонту и строительству автодорог в стране по госпрограмме «Нұрлы жол», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«С начала реализации государственной программы «Нурлы жол» в 2015 - 2016 годах строительством и реконструкцией было охвачено 2 тысячи км автомобильных дорог республиканского значения, из которых уже введено в эксплуатацию 1300 км по параметрам 1 и 2 технической категории», - сказал он.





В частности, по его словам, полностью завершен международный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай, участки Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай и Кокшетау - Петропавловск.





«В текущем году в рамках программы предусмотрена реализация 22 автодорожных проектов общей протяженностью 4400 км. По проекту Центр - Юг в прошлом году завершена реконструкция участков Астана - Темиртау и Алматы - Капшагай общей протяженностью 275 км, продолжается реконструкция участка Темиртау - Караганда протяженностью 14 км, завершение предусмотрено в следующем году», - сообщил спикер.





Также приступили к реализации проекта по реконструкции участка Курты - Бурылбайтал протяженностью 228 км, который будут финансировать Всемирный и Европейский банки.





«В то же время за счет бюджета до конца третьего квартала текущего года планируем начать строительство и реконструкции северо-восточного отхода города Караганды. С 2018 года начнется реконструкция участка Балхаш - Бурылбайтал - 297 км за счет Всемирного банка. И Курты - Капшагай протяженностью 67 км. А участок Караганда-Балхаш - его реализация запланирована на 2019 год», - проинформировал Р. Скляр.





Кроме того, по проекту Центр - Восток с начала реализации уже введено в эксплуатацию 230 км. Охвачено работами 675 км дороги, по итогам года будет обеспечено четырехполосное движение на более чем 200 км участка Астана - Павлодар. Также будет завершен последний участок протяженностью 36 км на отрезке Семей - Калбатау. В целом завершение проекта Центр – Восток запланировано на 2018 год.





«По проекту Центр - Запад полностью проведена реконструкция автодороги Астана - Костанай и участка Актобе - Карабутак - Денисовка. До 2020 года участок Денисовка - Костанай протяженностью 114 км будет реконструирован под вторую техническую категорию. В текущем году мы начнем реконструкцию автодорог Актобе - Атырау - Астрахань и завершим реконструкцию автодороги Бейнеу - Актау. Продолжается реализация по переходящим проектам. Это Капшагай - Талдыкорган, Астана - Петропавловск - граница РФ и Уральск - Каменка. Также мы приступили к реализации новых проектов, таких, как Жетыбай - Жанаозен, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Мерке - Бурылбайтал, Калбатау - Капшагай, Ушарал - Достык, Бейнеу - Акжигит, Таскескен - Бакты, Осиновский перевал и Щучинск - Зеренда. Общая протяженность вышеназванных участков составляет порядка 2 тысячи км», - перечислил вице-министр.





Как он отметил, по итогам текущего года в рамках программы предусмотрено полное завершение 600 км автодорог по параметрам 1 и 2 технической категории.





Ксения Давыдова, Астана.