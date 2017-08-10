МИР РК: В 2017 году в рамках «Нұрлы жол» планируется завершить 22 автодорожных проекта

Сегодня в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр рассказал о реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Роман Скляр сообщил, что с начала исполнения госпрограммы «Нұрлы жол» в 2015-2016 годах строительством и реконструкцией было охвачено 2 тыс. км автодорог республиканского значения, из которых введено в эксплуатацию 1,3 тыс. км по параметрам I и II технических категорий.

«В текущем году в рамках госпрограммы предусмотрена реализация 22 автодорожных проектов, общей протяженностью 4,4 тыс. км», - сказал вице-министр.

По проекту Центр-Юг в 2016 году завершена реконструкция участков Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай общей протяженностью 275 км. Продолжается реконструкция участка Темиртау-Караганда протяженностью 14 км.

По проекту Центр-Восток с начала реализации ввели в эксплуатацию 230 км.

По проекту Центр-Запад полностью завершена реконструкция автодороги Астана-Костанай и участок Актобе-Карабутак-Денисовка. До 2020 года планируем завершить участок Денисовка-Костанай (114 км).

По словам спикера, продолжается реализация по переходящим проектам Капшагай-Талдыкорган, Астана-Петропавловск-граница РФ и Уральск-Каменка.

«Также мы приступили к новым проектам: Жетыбай-Жанаозен, Талдыкорган-Усть-Каменогрск, Мерке-Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Ушарал-Достык, Бейнеу-Акжигит, Таскескен-Бахты, Осиновский перевал, Щучинск-Зеренда протяженностью 2 тыс. км», - сказал Роман Скляр.

За первое полугодие по реализуемым проектам освоены 112 млрд тг, задействованы 80 тыс. человек.

Кроме того, он отметил, что в декабре 2016 года в порту Курык запущен железнодорожный паромный комплекс мощностью 4 млн тонн. Также, в текущем году начато строительство автомобильного паромного комплекса мощностью 2 млн тонн. Стоимость проекта составляет 67 млрд тг.

Также вице-министр прокомментировал работу нового железнодорожного вокзала в Астане.

«Пропускная способность нового вокзала составляет 35 тыс. пассажиров в сутки, а в совокупности с действующим вокзалом - 47 тыс. пассажиров в сутки, что полностью обеспечивает обслуживание столичного пассажиропотока, в том числе в период проведения международной выставки. С начала эксплуатации ж/д вокзала обслужено порядка 305 тыс. пассажиров.

Также завершено строительство нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Астаны. Пропускная способность аэропорта составляет 8,2 млн пассажиров в год или 2 525 пассажиров в час», - сказал он.

Роман Скляр отметил, что широкомасштабная реализация инфраструктурных проектов в рамках программы «Нұрлы жол» позволит достигнуть увеличение скорости перевозок, снижения транспортных расходов, улучшения сервиса и транзитного потенциала в целом.