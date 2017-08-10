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Кто стал обладателем госгрантов, станет известно сегодня

10 августа 2017, 12:49

Списки грантников можно будет посмотреть на сайте МОНа после обеда.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова сообщила, когда появится информация о присужденных в текущем году государственных образовательных грантах, передает корреспондент Zakon.kz.

«Список обладателей грантов появится уже сегодня на сайтах Министерства образования и науки и Центра национального тестирования», - пояснила она в кулуарах правительства.

Также по ее словам, в понедельник эта информация выйдет в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

«Сегодня в Астане будет брифинг по итогам поступления в вузы. На сайте МОН РК список по грантам появится после обеда», - уточнила замглавы ведомства.

Напомним, что конкурс по присуждению государственных образовательных грантов проводился до 10 августа текущего года. В этом году увеличено количество мест по госзаказу в бакалавриате и магистратуре.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: inform.kz.

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