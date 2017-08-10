Кто стал обладателем госгрантов, станет известно сегодня

Списки грантников можно будет посмотреть на сайте МОНа после обеда.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова сообщила, когда появится информация о присужденных в текущем году государственных образовательных грантах, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Список обладателей грантов появится уже сегодня на сайтах Министерства образования и науки и Центра национального тестирования», - пояснила она в кулуарах правительства.





Также по ее словам, в понедельник эта информация выйдет в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».





«Сегодня в Астане будет брифинг по итогам поступления в вузы. На сайте МОН РК список по грантам появится после обеда», - уточнила замглавы ведомства.





Напомним, что конкурс по присуждению государственных образовательных грантов проводился до 10 августа текущего года. В этом году увеличено количество мест по госзаказу в бакалавриате и магистратуре.





Ксения Давыдова, Астана.



