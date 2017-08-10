Кто стал обладателем госгрантов, станет известно сегодня
10 августа 2017, 12:49
Списки грантников можно будет посмотреть на сайте МОНа после обеда.
Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова сообщила, когда появится информация о присужденных в текущем году государственных образовательных грантах, передает корреспондент Zakon.kz.
«Список обладателей грантов появится уже сегодня на сайтах Министерства образования и науки и Центра национального тестирования», - пояснила она в кулуарах правительства.
Также по ее словам, в понедельник эта информация выйдет в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».
«Сегодня в Астане будет брифинг по итогам поступления в вузы. На сайте МОН РК список по грантам появится после обеда», - уточнила замглавы ведомства.
Напомним, что конкурс по присуждению государственных образовательных грантов проводился до 10 августа текущего года. В этом году увеличено количество мест по госзаказу в бакалавриате и магистратуре.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: inform.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872420-6834b8e4c79f1d60854dc538b2a6b28d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...