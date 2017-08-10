Tesla рассчитывает испытать в Неваде грузовики с электродвигателем и автопилотом

Американская корпорация Tesla рассчитывает начать в штате Невада испытания оборудованных системой автопилота грузовиков с электродвигателем. Об этом сообщило в среду агентство Reuters,

Его журналисты ознакомились с электронной перепиской между сотрудниками компании и службой регистрации транспортных средств в штате Невада. Указанная корреспонденция касается возможного начала пробного применения таких машин. Как следует из писем, автопилот грузовиков в перспективе должен позволить им выстраиваться колоннами, ориентируясь на следующую во главе машину.

Как отмечает агентство, в одном из писем сотрудника Tesla говорится, что компания стремится к созданию таких грузовиков, которые могут обходиться совсем без водителя. Когда именно начнутся испытания в Неваде, пока не уточняется. Tesla может тестировать данные транспортные средства и в штате Калифорния.





В Tesla не подтвердили приведенные в публикации сведения. Вместе с тем, как отмечает агентство, должностные лица в службе регистрации транспортных средств в Неваде признали, что соответствующие консультации с Tesla проводятся. Они подчеркнули, что лицензии, необходимые для таких испытаний, компании пока не выданы.





Глава Tesla Илон Маск в апреле заявил, что компания намерена представить грузовую машину собственного производства в сентябре. О планах выпускать грузовой электромобиль компания впервые сообщила в июле 2016 года. Маск тогда указал, что производство таких транспортных средств позволит существенно снизить стоимость перевозок, а также сделать работу водителей менее опасной.





Руководитель Tesla также отмечал, что компания разрабатывает и собственный фургон. В сентябре Tesla также намерена приступить к серийному выпуску нового электромобиля Model 3.



