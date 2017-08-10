Tesla рассчитывает испытать в Неваде грузовики с электродвигателем и автопилотом
10 августа 2017, 12:55
Из писем, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что автопилот грузовиков в перспективе должен позволить им выстраиваться колоннами.
Американская корпорация Tesla рассчитывает начать в штате Невада испытания оборудованных системой автопилота грузовиков с электродвигателем. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает ТАСС.
Его журналисты ознакомились с электронной перепиской между сотрудниками компании и службой регистрации транспортных средств в штате Невада. Указанная корреспонденция касается возможного начала пробного применения таких машин. Как следует из писем, автопилот грузовиков в перспективе должен позволить им выстраиваться колоннами, ориентируясь на следующую во главе машину.
Как отмечает агентство, в одном из писем сотрудника Tesla говорится, что компания стремится к созданию таких грузовиков, которые могут обходиться совсем без водителя. Когда именно начнутся испытания в Неваде, пока не уточняется. Tesla может тестировать данные транспортные средства и в штате Калифорния.
В Tesla не подтвердили приведенные в публикации сведения. Вместе с тем, как отмечает агентство, должностные лица в службе регистрации транспортных средств в Неваде признали, что соответствующие консультации с Tesla проводятся. Они подчеркнули, что лицензии, необходимые для таких испытаний, компании пока не выданы.
Глава Tesla Илон Маск в апреле заявил, что компания намерена представить грузовую машину собственного производства в сентябре. О планах выпускать грузовой электромобиль компания впервые сообщила в июле 2016 года. Маск тогда указал, что производство таких транспортных средств позволит существенно снизить стоимость перевозок, а также сделать работу водителей менее опасной.
Руководитель Tesla также отмечал, что компания разрабатывает и собственный фургон. В сентябре Tesla также намерена приступить к серийному выпуску нового электромобиля Model 3.
Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн. В 2015 году Tesla потеряла в общей сложности $888,6 млн.
Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
В ноябре прошлого года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за $2,6 млрд. Как указал Маск, после слияния компания намерена выпускать накопители энергии нового типа. В частности, речь идет о начале производства крыш домов, вся поверхность которых будет являться сплошной солнечной батареей.
Фото с сайта car.ru
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