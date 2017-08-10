Из Варшавы в Астану спецбортом доставили тяжелобольную казахстанку

С начала 2017 года это уже третий случай транспортировки тяжелобольных казахстанских граждан из стран на Родину силами посольств и санитарной авиации Казахстана.

Казахстанские дипломаты проводили из Варшавы в Астану специальный самолет Республиканского центра санитарной авиации Минздрава РК с 18-летней девушкой на борту, больной редкой формой туберкулеза. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz





Сообщается, что с начала 2017 года это уже третий случай транспортировки тяжелобольных казахстанских граждан из стран на Родину силами посольств и санитарной авиации Казахстана.





В феврале этого года жительница Кызылординской области, студентка первого курса одного из университетов города Семей, прибыла в Польшу в город Белосток на краткосрочные учебные курсы по государственной образовательной программе. За месяц до окончания учебы она простыла и попала в городскую клиническую больницу с острой пневмонией. После непродолжительного безрезультатного лечения польские врачи провели тщательные медицинские исследования анализов в Варшаве, которые выявили у девушки редкое и тяжелое заболевание – туберкулез открытой формы (XDR TB – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью). Позже стало ясно, что заболела она этим недугом еще в Казахстане, а источником заражения мог стать один из близких родственников девушки", - написал Жайнаков.





Куратор девушки в польском университете сообщил об этом Посольству Казахстана в Польше. Казахстанские дипломаты связались с руководством и специалистами клиники, а затем и с ее родителями.





Отмечается, что длительное лечение не дало результатов, ни один из применявшихся препаратов не помог, и врачи польской больницы рекомендовали продолжить лечение девушки в Казахстане. Учитывая характер инфекционного заболевания, транспортировка в Казахстан любым из видов общественного транспорта представляла угрозу для окружающих и была исключена.





"Начались переговоры Посольства, Министерства иностранных дел Казахстана с Республиканским центром санитарной авиации Минздрава РК. В итоге 8 августа в 21.30 ч. она была доставлена спецбортом из Варшавы в Астану. На протяжении всего лечения в Польше казахстанские дипломаты были в постоянном контакте с девушкой, посещали клинику Белостока, где она находилась, поддерживали с ней и врачами связь по телефону практически ежедневно. Постоянную помощь и поддержку девушке также оказывали и преподаватели польского университета", - заключил Ануар Жайнаков.











