В Риддере поймали беглеца, сбежавшего на днях из изолятора временного содержания

Риддерские полицейские поймали подозреваемого в краже, удравшего из изолятора пятого августа. На четвертые сутки мужчину отыскали и вернули в ИВС , сообщает , сообщает YK-news.kz





Своим побегом 23-летний Павел Миллер наделал переполоху в Риддере и за его пределами. На поиски беглеца полицейские бросили все силы, были выставлены вооруженные посты в черте города и в направлении областного центра. Четверо суток подозреваемому в краже удавалось скрываться от стражей порядка. Но девятого августа он все же попался в руки сыщиков.





"Сбежавшего Павла Миллера мы нашли. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель начальника отдела внутренних дел Риддера Ерлан Жаркенов.





По информации руководства ГОВД беглеца обнаружили сами полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий.



