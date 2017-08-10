В Риддере поймали беглеца, сбежавшего на днях из изолятора временного содержания
10 августа 2017, 13:01
Он водворен в изолятор временного содержания.
Риддерские полицейские поймали подозреваемого в краже, удравшего из изолятора пятого августа. На четвертые сутки мужчину отыскали и вернули в ИВС, сообщает YK-news.kz.
Своим побегом 23-летний Павел Миллер наделал переполоху в Риддере и за его пределами. На поиски беглеца полицейские бросили все силы, были выставлены вооруженные посты в черте города и в направлении областного центра. Четверо суток подозреваемому в краже удавалось скрываться от стражей порядка. Но девятого августа он все же попался в руки сыщиков.
"Сбежавшего Павла Миллера мы нашли. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель начальника отдела внутренних дел Риддера Ерлан Жаркенов.
По информации руководства ГОВД беглеца обнаружили сами полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Фото: Новости Казахстана
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