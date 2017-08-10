Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Разбившийся под Алматы учебный самолет был новый

10 августа 2017, 13:04

Причины падения устанавливают.

Разбившийся под Алматы самолет TECNAM - P2002 был практически новый, передает Zakon.kz.

Как стало известно из беседы с представителями Академии гражданской авиации, потерпевший крушение самолет TECNAM - P2002 был практически новый. Поэтому сейчас трудно понять, что послужило причиной падения.

Бывалые летчики отмечают, что еще со времен Советского союза обучение курсантов полетам осуществлялось на надежных самолетах Ан-2. Стоимость полетов была относительно невысокой, и курсанты получали должную подготовку. Сейчас данный вид самолета заменили на TECNAM.

Что известно о данной модели самолета. Это двухместный самолёт с низким расположением крыла, с убирающимися и не убирающимся шасси, в зависимости от модели. Воздушное судно в выпускаемом модельном ряде цельнометаллических самолётов со спаренным управлением, с высокотехнологичной, многофункциональной авионикой, оснащенных двигателями Rotax. Самолет оснащен раздвижным куполом, который может быть открыт в полете.

Напомним, 10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет. В результате погибли курсант и инструктор. Сейчас ведется расследование по ст.344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).

Все новости по теме читайте здесь.

фото: tecnam.ru


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...