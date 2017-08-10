Разбившийся под Алматы учебный самолет был новый
10 августа 2017, 13:04
Причины падения устанавливают.
Разбившийся под Алматы самолет TECNAM - P2002 был практически новый, передает Zakon.kz.
Как стало известно из беседы с представителями Академии гражданской авиации, потерпевший крушение самолет TECNAM - P2002 был практически новый. Поэтому сейчас трудно понять, что послужило причиной падения.
Бывалые летчики отмечают, что еще со времен Советского союза обучение курсантов полетам осуществлялось на надежных самолетах Ан-2. Стоимость полетов была относительно невысокой, и курсанты получали должную подготовку. Сейчас данный вид самолета заменили на TECNAM.
Что известно о данной модели самолета. Это двухместный самолёт с низким расположением крыла, с убирающимися и не убирающимся шасси, в зависимости от модели. Воздушное судно в выпускаемом модельном ряде цельнометаллических самолётов со спаренным управлением, с высокотехнологичной, многофункциональной авионикой, оснащенных двигателями Rotax. Самолет оснащен раздвижным куполом, который может быть открыт в полете.
Напомним, 10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет. В результате погибли курсант и инструктор. Сейчас ведется расследование по ст.344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).
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фото: tecnam.ru
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