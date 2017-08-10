Toyota построит трек для беспилотников за $5 млн

По словам гендиректора исследовательского института Toyota Гилла Пратта, чтобы создать беспилотник, который в плане безопасности не будет уступать автомобилю, управляемому человеком, необходимы миллиарды километров испытаний.

Североамериканское подразделение «Тойоты» построит на юго-востоке штата Мичиган специальный трек для испытания технологий автономного вождения и сетевой мобильности, в том числе – в экстремальных ситуациях. Это федеральный проект, в который автопроизводитель вложит 5 миллионов долларов.





По словам гендиректора исследовательского института Toyota Гилла Пратта, чтобы создать беспилотник, который в плане безопасности не будет уступать автомобилю, управляемому человеком, необходимы миллиарды километров испытаний. Часть тестов будет смоделирована на компьютерах, еще часть пройдет на дорогах общего пользования, но воссоздать экстремальные условия можно лишь на закрытом полигоне.





Одновременно со строительством этого трека Toyota запустит в США пятилетнюю программу исследований, в которую будут вовлечены крупнейшие научные центры страны. В рамках этого проекта автопроизводитель хочет составить детальную картину изменений в дорожной безопасности и взаимодействии человека с автомобилем, оснащенным системой автопилотирования.





Напомним, ранее в этом году исследовательский институт «Тойоты» занялся поиском новых материалов для аккумуляторов и топливных ячеек, используя искусственный интеллект и машинное обучение.



