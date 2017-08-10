Опубликовано видео с места крушения самолета под Алматы
10 августа 2017, 13:23
10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет.
В Сети появилось видео, снятое с места крушения самолета под Алматы, передает Zakon.kz.
Видеозапись была опубликована на странице "ztb_video" в Instagram.
Напомним, 10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет. В результате погибли курсант и инструктор. Сейчас ведется расследование по ст.344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).
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Фото: кадр из видео.
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