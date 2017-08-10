Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Опубликовано видео с места крушения самолета под Алматы

10 августа 2017, 13:23

10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет.

В Сети появилось видео, снятое с места крушения самолета под Алматы, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице "ztb_video" в Instagram.

Напомним, 10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет. В результате погибли курсант и инструктор. Сейчас ведется расследование по ст.344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).


Все новости по теме читайте здесь.

Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...