Крушение под Алматы: самолет упал в поселке между частными домами
10 августа 2017, 13:23
Местные жители уже выражали недовольство полетами вблизи жилого сектора.
Появились первые фото с места крушения самолета под Алматы, передает Zakon.kz.
Напомним, самолет Академии гражданской авиации упал 10 августа в районе 9.30 часов утра в пос.Шалкар. В результате падения погибли пилот и курсант, самолет выгорел полностью.
Как оказалось, воздушное судно упало на пустырь между частными домами. Местные жители рассказали, что услышали жуткий грохот. Отмечается, что жители поселка уже выражали недовольство полетами около жилых домов.
Исходя из рассказа местных жителей, во время падения самолета дул порывистый ветер.
Сейчас на месте продолжают работать представители компетентных органов.
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