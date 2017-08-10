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Кто стал обладателем госгрантов: Полный список

10 августа 2017, 15:14

В этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932 грантов.

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов подвела итоги по присуждению грантов на обучение в вузах РК, сообщает Zakon.kz.

В этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932 грантов.

Из них 35 082 грантов для приема на 1 курс (по очной форме обучения – 34 782, по заочной – 300 грантов),2 850 мест - на подготовительные отделения вузов.

13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 грантов - на педагогические, 2 682 грантов - на сельскохозяйственные и ветеринарныеспециальности, 3150 грантов – на медицинские специальности и т.д.

Для того, чтобы прочитать или скачать список с результатами обладателей государственных грантов, пройдите по этой ссылке. Возможны проблемы с доступом на сайт из-за высокой нагрузки на сервер.

14 августа полная информация по грантам будет опубликована в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».

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