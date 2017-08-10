На Мексику обрушился ураган "Франклин", идет эвакуация
10 августа 2017, 13:31
В стране объявили наивысший уровень опасности.
На побережье Мексики обрушился ураган "Франклин", передает Вести.ru.
Скорость ветра в его пределах может превысить 37 метров в секунду.
Мексиканские власти начали эвакуацию жителей из наиболее уязвимых районов.
В нескольких штатах подготовили свыше 3 тысяч убежищ. Прийти на помощь пострадавшим готовы 8 тысяч военнослужащих и сотни единиц техники, передает телеканал "Россия 24".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872432-d9b024ab8181c22374ccc6f412c3d0a8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...