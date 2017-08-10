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На Мексику обрушился ураган "Франклин", идет эвакуация

10 августа 2017, 13:31

В стране объявили наивысший уровень опасности.

На побережье Мексики обрушился ураган "Франклин", передает Вести.ru.

Скорость ветра в его пределах может превысить 37 метров в секунду.

Мексиканские власти начали эвакуацию жителей из наиболее уязвимых районов.

В нескольких штатах подготовили свыше 3 тысяч убежищ. Прийти на помощь пострадавшим готовы 8 тысяч военнослужащих и сотни единиц техники, передает телеканал "Россия 24".

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