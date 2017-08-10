Порт Курык является важной точкой на логистической карте Евразии - МИР РК

Сегодня в ходе брифинга в пресс-центре Правительства вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр рассказал о стратегическом значении порта Курык для транспортно-логистического потенциала Казахстана и Евразийского континента в целом.

«Действительно порты Курык и Актау являются ключевыми звеньями Транскаспийского международного транспортного маршрута. Я бы хотел особо отметить роль порта Курык, так как это не просто локальный инфраструктурный объект, а новая точка на логистической карте Евразии. Там будет осуществляться перевалка 4 млн тонн паромных грузов, и плюс в декабре текущего года будут введены новые мощности по перевалке 2 млн тонн автомобильных грузов, так как будет построен новый, автомобильный паром», - сказал Роман Скляр.

Таким образом, по его словам, проблемный вопрос с паромными мощностями порта Актау решится уже в текущем году.

«Соответственно грузы, которые идут у нас Транскаспийским маршрутом из Китая через Курык далее на Азербайджан, Грузию и Турцию - выходы на порты Черного моря, будут проходить именно через Курык. Поэтому мы придаем ему очень большое значение и в период его эксплуатации мы надеемся, что он выйдет на те целевые показатели, которые запланированы», - отметил Р. Скляр.