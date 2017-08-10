Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

И.Рогов ознакомил международную юридическую общественность с конституционной реформой Казахстана

10 августа 2017, 13:40

Конституционное реформирование проведено по инициативе Елбасы - Лидера нации.

7-11 августа 2017 года в Индонезии в г. Суракарта проходят заседания Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, а также Международный симпозиум "Конституционный Суд как хранитель идеологии и демократии в плюралистическом обществе", посвящённый 14-й годовщине Конституционного Суда Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Ассоциация была создана в 2010 году как региональная организация органов конституционного контроля азиатских стран для объединения их усилий в обеспечении и укреплении конституционной законности в азиатском континенте. В настоящее время ее членами являются органы конституционной юстиции 16 государств, среди которых Афганистан, Азербайджан, Индонезия, Казахстан, Кыргызская Республика, Южная Корея, Малайзия, Мьянма, Монголия, Пакистан, Россия, Таиланд, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Филиппины.

Делегацию Конституционного Совета Республики Казахстан на этих мероприятиях представляют его председатель И. Рогов, руководитель аппарата Б. Нурмуханов и руководитель отдела К .Алдонгаров.

На днях августа состоялась встреча руководителей аппаратов-членов Ассоциации, на которой были обсуждены вопросы взаимодействия подразделений участников для достижения общих целей объединения. Также проведено заседание Комитета членов Ассоциации, в повестку дня которого были включены вопросы создания постоянно действующего Секретариата, сотрудничества между членами и с другими аналогичными региональными объединениями, избрания нового председателя Ассоциации и другие.

Единогласным решением Федеральный Суд Малайзии избран Действующим председателем Ассоциации на 2017-2019 годы.

Международный симпозиум начал свою работу 9 августа с.г. В пленарной сессии приняли участие Президент Республики Индонезия г-н Джоко Видодо, губернатор провинции Центральная Ява, руководители иных государственных структур Индонезии, Президент Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианской комиссии) г-н Джанни Букиккио, Президент Конференции конституционной юстиции Африки г-н Могоенг Могоенг и другие специально приглашённые гости.

В рамках форума глава Конституционного Совета Казахстана выступил с докладом и ознакомил международную юридическую общественность с основными положениями проведённой по инициативе Елбасы конституционной реформы, а также модерировал в сессии, посвящённой роли конституционных судов в плюралистическом обществе.

Симпозиум продолжает свою работу.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...