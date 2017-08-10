Кандидат проекта "100 новых лиц Казахстана" Р. Хайрушева: Чтобы заниматься благотворительностью, не нужно иметь много денег

Благотворительность - это когда один человек или целая организация, делает что-то хорошее для людей, которые не могли бы себе позволить ничего подобного сами. Она существует в различных формах проявления и осуществляется практически в каждой сфере жизнедеятельности. Примеры благотворительности в нашей жизни встречаются довольно часто. Благотворительные аукционы, концерты, оборудование детских площадок, детских домов, лечение детей сирот, и многое-многое другое.





Сегодня в рамках проекта "100 новых лиц Казахстана", портал Zakon.kz познакомит вас с кандидатом в проект Радой Хайрушевой из Уральска.





Рада - руководитель благотворительного фонда "Рука помощи". Фонд работает с детьми с ограниченными возможностями, сиротами, детьми из малообеспеченных семей, раскрывает их таланты, способности, проводит мастер-классы, конкурсы рисования и рукоделия. Члены фонда посетили все специализированные школы-интернаты для детей с нарушением зрения, нарушением интеллекта, слуха и речи, реабилитационные центры, дома малютки, центр адаптации несовершеннолетних и детские дома.





В интервью порталу Zakon.kz Рада отметила, что к проекту "100 новых лиц Казахстана" относится очень хорошо.





"Считаю, что государство прилагает все усилия для того, чтобы развивать страну. Любое государство - это, прежде всего, человек. Только человеческие ресурсы могут двигать страну вперед. Проект поддерживает тех людей, которые делают пусть маленький, но вклад в развитие государства и гражданского общества. Это очень похвально и для людей, и для страны. Государство не может развиваться если у него нет таких активных хороших граждан и развитого гражданского общества", - говорит она.





Рада рассказала о своей благотворительной деятельности.





"В 2012 году мы образовались как команда единомышленников и с каждым годом волонтеров становилось все больше. Поэтому мы зарегистрировали благотворительный фонд "Рука помощи", чтобы иметь юридическую организационно-правовую форму. Но в целом, принцип остался прежним - это команда единомышленников, у нас есть профессионалы по разным специальностям, которые совершенно безвозмездно готовы обучать детей-сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей. Совершенно бесплатно - английскому языку, готовить, шить, варить. Салоны красоты безвозмездно берутся обучать по два-три человека, к примеру, выпускников детских домов, людей с ограниченными возможностями или девочек из Дома мамы, чтобы потом они могли войти в самостоятельную жизнь и у них была какая-то профессия.





Вот так в нашем Западном Казахстане каждый вносит свою лепту. Это не моя единоличная заслуга, это работа всей команды. В данный момент салоны красоты, например, сами уже звонят и говорят, что бесплатно готовы взять на обучение маникюру, шугарингу и другим специальностям, которые сейчас актуальны. Мы отправляем туда несколько людей, они получают сертификаты, некоторые остаются там работать. Также у нас есть профориентация и наставничество. Например, с детьми из детских домов мы идем в большой торговый центр, где есть всё - ТБ, инженерия, разные виды услуг.





Руководитель у каждого старшеклассника спрашивает - кем бы ты хотел стать? За ребятами закрепляется гид и они там проходят практику. Это делается для того, чтобы они поняли, это их дело или нет. Все-таки у сирот нет большого выбора - хочу туда, а потом сюда. Нет. Поэтому, чтобы им изначально не ошибиться с выбором профессии, чтобы они сразу понимали, своими глазами видели. После таких курсов у нас три ребенка однозначно подтвердили, что хотят быть профессиональными поварами. Хотя изначально у них были такие мысли - ой, ну что там повар, что училище, это же не высшее образование. Но когда мы повели детей на мастер-классы в ресторан, где работают именитые шеф-повара. Когда они их увидели, приняли участие в приготовлении блюд, сами накрывали на стол, сами все это попробовали, узнали сколько зарабатывают шеф-повара, узнали, что за ними стоит очередь, если он специалист своего дела. Мировоззрение их в корне поменялось.





Дети сразу поняли ценность и важность этой профессии и сказали, да, мы однозначно хотим стать поварами. С одной стороны, ресторан не понес никаких больших затрат - обучили, показали, прошли практику на крупном предприятии. Но дети после этого уже идут с уверенностью, они знают к чему стремиться. Точно также со швеями. Мы повели детей в Дом моды "Мария" и показали весь процесс - от швейной машинки до готового изделия, которое, к примеру, заняло призовое место на мировом уровне. Показали, что такое высококлассная швея, профессионал своего дела. Если кто-то выбирает индустрию красоты, то мы ведем в салоны красоты, чтобы дети понимали - нужно им это или нет.





По большому счету огромных финансовых затрат мы не несем, потому что упор делается на образование и профориентацию. Это заслуга всех жителей нашей области, которые сплоченно всегда готовы помогать. В основном помогают обычные люди, среднестатистические граждане".





В этом году Рада стала официальным посланником добра в ЗКО от организаторов премии "Алтын Журек". За десять лет существования, Рада единственный человек в области, который стал лауреатом этой премии.





"В этом году они сделали меня официальным посланником. Я по всей области, в самых отдаленных точках, ищу этих людей с золотыми сердцами, которые пропагандируют добро, занимаются добрыми делами. Они не забыты, просто до областного центра им нужно долго добираться. Я показываю, что не обязательно жить в большом городе, каждый на своем месте может что-то делать".





"Каждый раз я повторяю - чтобы заниматься благотворительностью, не нужно иметь много денег. Нужно иметь только желание помочь и чуть-чуть свободного времени. Многие говорят, мол, был бы я миллионером, то обязательно занимался бы благотворительностью. Но на самом деле, в благотворительности деньги стоят далеко не на первом месте".





"К примеру, у нас есть девочка, она сирота. Осталась без мамы и папы. Мы нашли ей индивидуального репетитора, который с ней занимался, готовил ее к ЕНТ. В итоге она поступила на грант, живет в общежитии, получает стипендию, у нее есть возможность получить высшее образование и путевку в жизнь. Она набрала высокий бал на тестировании не потому что с ней занимался репетитор, а потому что она увидела, что мы верим в нее и сама поверила в себя. Мы окружили ее теплом. Пусть вы обычный учитель географии или биологии, это не важно. Вы можете точечно помогать. Или к примеру, в семье шестеро детей, вы можете помочь старшему, потом он получит высшее образование и остальных своих младших братьев и сестер подтащит. Просто, конечно, дать им денег. Сто тысяч, двести, миллион. Но это не поможет, если у них нет знаний, опыта".





Рада не только занимается благотворительностью. На самое деле это ее не основная сфера деятельности. Рада работает юристом, она профессиональный медиатор, также пишет статьи на юридические темы, долгое время работала в крупной финансовой организации. У нее есть муж и двое детей.





"Некоторые думают, что люди занимаются благотворительностью если им делать нечего. Но в основном, это люди, у которых есть семьи, дети, работа. Кому делать нечего, благотворительностью не занимается, им нет до этого дела. Также люди думают, что те, кто занимается благотворительностью, преследует какие-то корыстные цели. Хотят что-то поиметь или это является их основным источником дохода. Благотворительность не является моей основной деятельностью, это, если можно сказать, зов моей души".





Хайрушева Рада Хайрушевна родилась 14 ноября 1983 года в городе Уральск, Западно-Казахстанской области. В семье она единственный ребенок. Мама по образованию юрист, отец всю жизнь проработал на железной дороге, сейчас на заслуженном отдыхе. Пишет песни, стихи. Выпустил сборник своих стихов. В будущем Рада планирует провести его личный творческий вечер и концерт с участием звезд области.





Рада с отличием окончила среднюю образовательную школу №17 в городе Уральск. Имеет два высших образования. С 2001 по 2006 г.г. обучалась в Академии труда и социальных отношений, специальность «Юриспруденция». Диплом с отличием.





В 2008 году закончила Казахстанский институт информационных технологий и управления. Специальность «Финансы и кредит».





Также окончила курсы бухгалтера-оператора в учебном центре «Андас», курсы 1С бухгалтерии, и английского языка. Владеет казахским, русским и разговорным английским языками.





С 2005 г. по 2017 г. работала начальником юридического отдела ТОО Микрофинансовая организация «Казына Кредит». С 2017 г. профессиональный медиатор Международного правозащитного центра.





Рада лауреат X ежегодной Общественной Национальной премии «Алтын Журек — 2016». Номинация «За помощь детям сиротам». Заняла первое место в республиканском конкурсе 7 канала и Национальной волонтерской сети в проекте Делай Добро - в номинации «Доброе сердце».





Получала благодарственные письма за вклад в благотворительность от Президента РК Нурсултана Назарбаева, акима ЗКО Алтая Кульгинова, заместителя председателя Ассамблеи Народа РК Е. Тогжанова.





Является заместителем председателя Областного совета матерей Ассамблеи Народа Казахстана ЗКО. Член Ассамблеи Народа Казахстана ЗКО. Член Общественного Совета города Уральск.





Напомним, цель проекта "100 новых лиц Казахстана" - найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.





Реализация проекта состоит из нескольких этапов. Первый - сбор заявок. Нужно зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Далее рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана».



