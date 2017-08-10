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Суд взыскал сумму страхования

 

В 2016 году мужчина заключил договор страхования со страховой компанией, согласно условиям договора, автомобильный транспорт мужчины застрахован по риску «ущерб».

В этом же году автотранспортное средство страхователя повреждено в результате дорожно-транспортного происшествия.

Поскольку гражданско-правовая ответственность виновника дорожно-транспортного происшествия на момент происшествия не была застрахована, то в соответствии с договором страхования, страхователю была оплачена страховая сумма.

Следовательно, после осуществления страховой выплаты у страховщика возникло право требования к лицу, ответственному за убытки, так как его ответсвенность наcтупила вследcтвие совершении дорожно-транспортного проиcшествия.

Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу страховой компании сумму в порядке суброгации.

Решение вступило в законную силу.

 

10 августа 2017, 13:51
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