Самолет летел очень странно, его качало из стороны в сторону - очевидец о крушении под Алматы
10 августа 2017, 14:01
После падения самолет загорелся.
Корреспондент Zakon.kz пообщался с очевидцами крушения самолета под Алматы.
"Я сразу позвонил в 102. Они очень быстро приехали, но уже ничем помочь не могли. Там все лопалось и взрывалось. Туда вообще не возможно было пройти, соседи все собрались сразу. Сначала самолет нормально набрал высоту, но видимо нарвался на вихрь", - рассказал очевидец произошедшего.
Другая местная жительница рассказала, что самолет летел очень странно, а потом воткнулся в землю.
"Все произошло за считанные минуты, резко поднялся ветер, я хотела закрыть окна в доме. Когда закрывала окна, увидела в небе небольшой самолет, сразу обратила внимание, что он летел очень странно, то есть его качало из стороны в сторону. Начала наблюдать за ним. Неожиданно он резко повернул. Пролетал очень близко к крышам домов. И резко воткнулся в землю. Был очень громкий взрыв. Даже за 10 метров мы почувствовали, как он горит", - рассказала женщина.
Напомним, самолет Академии гражданской авиации упал в непосредственной близости от домов в пос.Шалкар. На борту находились пилот и курсант, оба погибли.
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