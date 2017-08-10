Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Самолет летел очень странно, его качало из стороны в сторону - очевидец о крушении под Алматы

10 августа 2017, 14:01

После падения самолет загорелся.

Корреспондент Zakon.kz пообщался с очевидцами крушения самолета под Алматы.

"Я сразу позвонил в 102. Они очень быстро приехали, но уже ничем помочь не могли. Там все лопалось и взрывалось. Туда вообще не возможно было пройти, соседи все собрались сразу. Сначала самолет нормально набрал высоту, но видимо нарвался на вихрь", - рассказал очевидец произошедшего.

Другая местная жительница рассказала, что самолет летел очень странно, а потом воткнулся в землю.

"Все произошло за считанные минуты, резко поднялся ветер, я хотела закрыть окна в доме. Когда закрывала окна, увидела в небе небольшой самолет, сразу обратила внимание, что он летел очень странно, то есть его качало из стороны в сторону. Начала наблюдать за ним. Неожиданно он резко повернул. Пролетал очень близко к крышам домов. И резко воткнулся в землю. Был очень громкий взрыв. Даже за 10 метров мы почувствовали, как он горит", - рассказала женщина.

Напомним, самолет Академии гражданской авиации упал в непосредственной близости от домов в пос.Шалкар. На борту находились пилот и курсант, оба погибли.

Все новости по теме читайте здесь.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...